「雪乳戰神」郭鬼鬼擁有甜美臉孔與G級魔鬼身材，在IG享有73萬的高人氣。近日她被挖出舊日醜照、肥照，與現在的性感女神外型反差極大，不過個性豪放的她並不在意，還大方公開私下張大嘴巴睡覺的樣貌；今(30)日她分享過去減肥不吃飯而得病的經歷，呼籲大家千萬不要學。

郭鬼鬼今(30)日分享了一張4年前的美照，畫面中寫著「INDIANA」，只見鬼鬼打扮成印地安戰士的模樣，全身除了羽毛頭飾幾乎一絲不卦，臉上左右頰各畫上紅黑兩槓戰紋，右手上臂畫有一圈黑色荊棘十字架圖騰；她雙手前臂交疊環抱捧起招牌雪乳，從膚色能看出她當時尚有些「黑肉底」還沒白回來。

鬼鬼寫道：「鬼鬼立志傳-減肥過程：很多人在問到底怎麼改變的？首先就是下定『決心』。你想要什麼？想成為什麼？沒有人能為你負責，只有自己承擔一切，除了戒掉飲料、不吃任何醬，不吃蔥薑蒜、香菜。每天凌晨『穿雨衣跑操場1600公尺』整整一個月只喝水、喝寒天。」

但後來情況有點失控：「後來失心瘋覺得成效不夠，乾脆不吃任何東西！然後就因為胃穿孔送醫了（千萬不要學啊）。接下來就是什麼都不能吃，病榻的日子……直到現在，我的胃還是常常發痛」；鬼鬼的案例確實不值得仿效，不吃東西搞到胃穿孔送醫，還留下了胃痛後遺症。

追求美麗當真要付出代價：「回憶起這段過往⋯閨蜜看到新聞跟我表示：『欸～跟你去跑步你瘦了我胖了』經歷了這些雖然瘦了，卻發現氣色大不如前，於是我開始…」，看來鬼鬼的「減肥立志傳」未完待續，還有下文待分曉。

網友回：「我覺得可能跟你腸胃出事，然後吸收變差也有關係」、「禁止富奸(指話說一半)」、「成功不會是理所當然，因為妳夠努力，才會讓外人看起來覺得妳毫不費力！」、「健康瘦身法很多，妳不吃太傷身，斷食法也是有方法的，不過都瘦身成功了，要保持喔！」、「健康的瘦才是最好的」、「看妳骨骼精奇，就該重訓」、「不管什麼事情下定決心很重要，凡事都是要持之以恆，鬼鬼加油」，2小時內近4千讚。