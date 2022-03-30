WTT桌球杜哈球星挑戰賽，台灣男雙組合林昀儒／廖振珽30日晚間在決賽強碰德國組合杜達（Benedikt Duda）／邱黨。邱黨在德國出生，父母都是大陸人，使用直拍握法。林昀儒／廖振珽雖然展現鬥志將比賽殺到決勝局，最終仍以7-11、11-6、6-11、11-3、4-11敗北獲得銀牌。

林昀儒／鄭怡靜的混雙4強戰也在30日晚間開打，對戰羅馬尼亞組合Ovidiu Ionescu／Bernadette Szocs，最終林昀儒／鄭怡靜以11-6、11-8、11-8輕鬆過關，勇闖混雙決賽！

男雙開打不久就由德國組合打到10比6上風，林昀儒／廖振珽救回1個局末點之後仍然不敵。第2局改由林昀儒／廖振珽開局5比1領先，被對手追到6比6平手，接著連攻5球直接拿下這局。第3局亦是林昀儒／廖振珽先馳得點被追上，德國組合趁機反殺到8比4領先並一鼓作氣奪回該局。

第4局雙方開賽3比3平手，林昀儒／廖振珽此時演出一波強力攻勢，一口氣連拿8分直接將比賽逼入決勝局！第5局德國組合在些微拉鋸之後取得8比3優勢，林昀儒／廖振珽反攻只拿回1分之後遺憾拱手讓出該局。

林昀儒這次一共參加男單、男雙、混雙3個項目，並且在30日一連在男單、男雙吞下兩敗。男單林昀儒以1比3輸給韓國林鍾勳止步8強，亦是兩人對戰2連敗，混雙另與搭檔鄭怡靜成功殺進決賽。