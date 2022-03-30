「亞洲有氧天王」潘若迪在YouTube開設「潘若迪_Funky Dance」頻道，不藏私傳授粉絲有氧運動，共上傳184支影片，總點閱數高達3260萬次，本周獲YouTube頒贈「白銀創作者獎」獎牌，他嘴上雖說：「這沒有什麼！很多人都有，我還寧可獎牌變現金，直接寄錢給我比較快啦！」但心中驕傲達到新的里程碑，他把功勞歸給粉絲，直說：「謝謝他們的力挺、不嫌棄，沒有他們就不會有今天的成績。」

潘若迪投入YT頻道超過8年，初期玩票有一搭沒一搭，後來隨著教練團隊日益壯大，動念推廣全民運動，才開始認真企劃內容，現在平均每月都能產出3到6支影片，破百萬點擊的影片就有7支，其中跳電音佛經「觀世音」有250萬、搭配大夯韓劇《魷魚遊戲》則有170萬觀看。

他之前做過好幾回街頭熱舞企劃，有次到日本瞬間吸引路人圍觀，不少民間高手跳進隊伍內尬舞，結束還被當地台灣人包圍要簽名，不小心變成小型粉絲見面會，對於總點閱達到3260萬次，他說：「真的超出我想像，但有努力就會被看見。」

潘若迪為了想YT企劃，苦工沒少下過，除了要隨時留意流行音樂、時事，最近還跟上潮流拍起搞笑短影片，「其實這也是一種創造存在價值的方式，我是覺得在短短幾秒鐘，能夠讓觀眾笑出來，也是一種健康，我就成功了」。

為了讓自己有清晰的思路構思影片內容，他2年前開始天天早起7點到公園做運動，風雨無阻運動2小時，他笑說：「每天去吸收芬多精、正能量，我不蓋你，腦筋會很靈光，還會有好能量，最近連公園內的松鼠、老鷹都圍繞在我身邊。」

這次得到YT「白銀創作者獎」獎牌，他開心把獎牌放在有氧教室，要和所有學員分享，他拍攝這麼多影片，幸運地都沒有碰過酸民，潘若迪表示：「我的理念就是說的簡單，做的難，輕鬆簡單、輕鬆玩，輕鬆玩又能保健康，不會有人不喜歡吧！」他這次奪牌增加不少信心，已經在瞄準下個里程碑，放話要讓YT訂閱數超過100萬，拿下以鍍金黃銅打造的「鑠金創作者獎」獎牌。