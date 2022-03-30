由以色列拉斐爾先進防禦系統公司 (Rafael) 研製並應用的「戰利品主動發禦系統」(Trophy APS)是當代實戰經驗最足、公認性能最好的車輛防護裝置，有「車輛小神盾」之稱。現在為了更好的推銷這個裝置，拉菲爾與德國合作，成立了「歐洲戰利品有限公司」(EuroTrophy GmbH)來專門經營該系統的銷售和生產與後續服務。

Joint Forces報導，3月28日拉斐爾公司、德國克勞斯瑪菲韋格曼 (KMW)、通用動力歐洲陸地系統公司 (GDELS)共同合資成立了「歐洲戰利品有限公司」，總部設在德國，允許KMW工廠來生產戰利品系統。

歐洲戰利品公司的業務重點放在歐盟與北約的潛在客戶，由於戰利品不是模組化隨插即用，車輛需要進行較大程度的改裝才能整合，因此該公司也負責改裝工作的系統工程與服役期間的後勤支持。

戰利品系統原先是拉斐爾公司為以色列陸軍「梅卡瓦4型」主戰坦克(Merkava IV MBT)所設計的主動防護系統，戰車的周圍安裝4組相控陣雷達與射彈，以及一套全自動中控電腦。可以攔截來襲所有已知威脅，無後坐力砲彈、反坦克火箭彈、迫擊砲與反坦克飛彈等。2011年的以巴衝突期間，裝有戰利品的梅卡瓦坦克成功擊落了來襲的火箭彈，證明該系統的成效，目前已有1萬多次的攔截成功經驗。

美國在M1A2SEP升級案中納入了戰利品系統，首輛加裝戰利品的M1A2在2019年正式亮相；之後德國也訂購戰利品系統，以安裝在豹2A7主戰坦克上。