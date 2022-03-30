他在購物中心驚見一男一女在快照機內「火車便當」，一旁還有許多逛街民眾。（翻攝自TikTok「xx_rachelp_xx」）

熱戀中情侶常表示出親密、放閃的舉動，但太過火，麻煩就來了；英國有名網友某日在大型購物商場，驚見證件快照機出現「四腳獸」，他發現一男一女疑似在機台內「嘿咻」，女生的腳還不斷晃動，最終也引來保全驅趕，他則將這些畫面拍下上傳TikTok。

依據《太陽報》報導，英國曼徹斯特阿戴爾購物中心（Arndale Centre）內，有台證件照的快照機，裡面有一對男女，2人面對面在裡面，並用女上男下姿勢忘情擺動，這畫面被路過民眾拍下來，上傳到TikTok上，這段影片的點擊已經超過千萬次。

他在購物中心驚見一男一女在快照機內「火車便當」，引起商場保全前來關切。（翻攝自TikTok「xx_rachelp_xx」）

他在購物中心驚見一男一女在快照機內「火車便當」，商場保全前來關切後，男女趕緊手牽手離開。（翻攝自TikTok「xx_rachelp_xx」）

從TikTok影片中可見，該台快照機外面有許多人在一旁聚集，而快照機內女生的腳不斷上下移動，疑是在「嘿咻」，完全不顧旁邊還有1台兒童遊戲機，相當誇張的行徑也引來商場保全走到快照機外，對著機台內的男女不知說了什麼，該男女才趕緊手牽手離開。

這支TikTok影片也引起網友們熱議，認為該男女也太大膽，不顧商場旁還有路人，但是也有網友認為，沒有證據可證明該男女在機台裡面「嘿咻」，有可能只是在拍情侶照喬位子或角度而已；然而也有網友認為，很明顯女生跨坐在男生身上，女生搖晃的幅度也太引人遐想。