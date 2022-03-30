保加利亞著名預言家「盲眼龍婆」巴巴萬加1979年曾預言，「歐洲會成為一片荒土，俄羅斯將成為『世界之王』」，甚至稱「所有的一切都將溶化，就像冰一樣，只有一個東西毫髮無損，那就是弗拉基米爾的榮耀、俄羅斯的榮耀」。資深媒體人丁學偉表示，若俄羅斯總統普丁成為世界的主就慘了，這段預言讓他不禁腳底發冷。

丁學偉29日在《突發琪想》節目中表示，「盲眼龍婆」講這些話，讓他聽了很害怕，之前「盲眼龍婆」曾預言911恐攻、ISIS崛起、1986年烏克蘭車諾比核災、英國脫歐等等，尤其是911恐攻，她預言美國兄弟們被鋼鳥（鋼鐵做的鳥）襲擊後倒下，狼群將在灌木叢中嚎叫，無辜的鮮血湧出。

丁學偉指出，「盲眼龍婆」也曾預言2010年到2014年會發生第三次世界大戰，雖然大戰沒有發生，但她的預言成功率仍達68%。「盲眼龍婆」1979年接受作家瓦倫丁訪問時講了一段話，「沒有人能夠阻止俄羅斯，一切事物將會被其瓦解，就像冰一樣溶解」，他聽到這個就腳底發冷，萬一核戰爆發，「核子彈一丟下去，不就像冰一樣溶化嗎？」

丁學偉接著表示，「盲眼龍婆」甚至預言，「只有一個東西毫髮無損，那就是弗拉基米爾的榮耀、俄羅斯的榮耀」，普丁名字就是弗拉基米爾，而普丁在1979年時才27歲，「盲眼龍婆」怎會知道弗拉基米爾的榮耀？丁吃驚表示，若普丁變成世界的主，這下就慘了，預言讓他不禁腳底發冷。