全球晶圓代工廠爭相砸錢擴產，大陸晶圓代工一哥中芯國際今（30日）發布公告，為了持續推進已有老廠擴建及3個新廠項目，2022年資本支出預計約為50億美元。

中芯國際並發佈2021年度財報，全年營收54.43億美元，比上年同期增加39.3％；淨利潤17.75億美元，比上年同期增加165.3％。

第一財經報導，中芯國際表示，營收增長主要是因為銷售晶圓的數量增加、平均售價上升和產品組合變動。在製程技術方面，來自90奈米及以下製程的晶圓代工業務營收的比例為62.5％。其中，55／65奈米技術的收入貢獻比例為29.2％，40／45奈米技術的收入貢獻比例為15.0％，FinFET／28奈米的收入貢獻比例為15.1％。

在產能布局上，中芯國際表示，2022年初，上海臨港新廠破土動工，北京和深圳兩個項目穩步推進，預計今年底前投入生產。在2022年，公司計畫產能的增量將會多於2021年。