曾寶儀（左）日前接受《E!Studio藝鏡到底》之Talk一杯主持人鄭偉柏專訪。（MOMOTV 提供）

曾寶儀主持的旅遊節目《我們回家吧》第1季推出後大受好評，在萬眾期待下，近期也推出了明星陣容堅強的第2季。曾寶儀日前接受鄭偉柏主持的MOMOTV節目《E!Studio藝鏡到底》之Talk一杯專訪，侃侃而談兩季節目的緣起與製作心得。

說起製作《我們回家吧》的緣起，曾寶儀表示一開始的想法很簡單，在疫情中不能出國玩的情況下，就找好玩的人回他們家玩，另一個出發點則是去台南玩時，台南人常說比起觀光客去的排隊名店，自己巷口的更好吃，那就在節目上請來賓帶著大家去吃心目中的「巷口美食」。結合上述2點，就誕生了《我們回家吧》的企劃。曾寶儀更笑稱如果真的沒有老闆出錢，乾脆自掏腰包製作，節目名字就叫《我只是想要出去玩》。

曾寶儀分享拍攝《我們回家吧》有兩大要素：「美食」與「人情味」。她坦言在節目上希望品嚐真正「道地」的美食，而非一般旅遊指南上推薦的「觀光客口味」。愛吃但胃口小的她很享受上節目與一群人吃東西，讓她有機會嚐到多種餐點。

在《我們回家吧》中，特別安排來賓回家見家人的橋段，曾寶儀認為人在從小照顧自己到大的家人面前，會自然地回歸最簡單、真誠的自己。她也期待觀眾能在收看節目時，跟著來賓一起回到原始美好的狀態。

《我們回家吧》團隊囊括年僅20多歲的年輕人。被問到如何克服代溝，甚至產生火花四濺的節目效果，曾寶儀自信地表示跟年輕人在一起就是火花，更特別誇讚本節目的年輕企劃是最大的「寶藏」，一群人跟著企劃編排的旅遊路線，彷彿陪他重遊每個景點。

去年出版了兩本書，相信「隨遇而安」的曾寶儀笑稱全屬意外。一向喜愛閱讀的她總是能從書中得到啟發，也在文字之間感受到「被陪伴」的感覺。在疫情期間，剛好有人問起她出版書籍的想法，本著將書本帶來的得益回饋給大家的念頭，她開啟了作者的路途。

同年推出以「溝通」為題的線上課程，曾寶儀稱於她而言，無論作為主持人、歌手、監製，以致現在的作者和心靈導師，本質都一樣是想分享自己的知識和心聲，只不過因應不同群眾需求，所使用的載體相異而已。

在被問及「是不是個閒不下來的人？」時，曾寶儀坦言過去確實害怕閒下來，一旦行事曆上有塊空白處，就會擔心「這個世界是不是不要她了」，如今走過高山低谷，反倒期待每周能有一天「休息日」。曾寶儀提到自己非常需要「休息」，能獨自在家「一句話都不說」，與在工作時不得不與人對話的她差很多。