在發現無法迅速擊潰烏克蘭軍隊後，俄羅斯開始瞄準彈藥庫、燃料庫、維修工廠等重要後勤節點，不過外媒透露，烏克蘭能將多種設施改裝成簡易戰甲車維修廠，包括垃圾場。

美國國防與軍事專家艾克塞（David Axe）30日在《富比世》（Forbes）表示，俄羅斯正瞄準烏克蘭西部利維夫（Lviv）用於維護MiG-29戰機的國家飛機維修廠（State Aircraft Repair Plant）、東部哈爾科夫（Kharkiv）的馬里謝夫戰車工廠（Malyshev Tank Factory）等，希望打擊該國的續戰能力。

艾克塞指出，目前不清楚上述重工業設施是否仍維持運作，但在戰甲車維護與改裝上，烏克蘭人其實早就開始發揮創意，以修復或拆解這類前蘇聯設備。如烏克蘭民兵「領土防衛營」（territorial defense battalion）的一名指揮官戈洛多夫（Yuri Golodov）便告訴美國「有線電視新聞網」（CNN），其手下正在基輔區域的一個「秘密垃圾場」作業，修理與改裝俘獲的俄軍裝備，包括裝甲運兵車，甚至是多管火箭發射系統等，並交由烏克蘭軍方運用。

艾克塞表示，雖然修理T-64、T-72等戰車的彈道電腦或光學感測器確實需要專業技巧，但針對戰車機械結構的基本維護，最大門檻是能吊起12噸重砲塔的起重機，其他更換零件、履帶、反應裝甲、無線電等作業的技術需求並不高，而起重機則能在許多小型工業設施中找到。因此艾克塞認為，就算大型戰車工廠真的完全化為廢墟，也不代表烏克蘭裝甲部隊將因此失去作戰能力。