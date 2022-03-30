英國最高法院30日宣布，該院院長韋彥德（Lord Robert Reed）及副院長賀知義（Lord Patrick Hodge），辭去香港終審法院非常任法官職務，即刻生效；聲明中稱不願替一個背棄政治自由及言論自由的政權背書。港府表達反對關於《國安法》及香港法律制度的相關指控。

港媒《香港01》報導，韋彥德在最高法院的聲明中表示，英國最高法院一直密切注視及評估香港情況，雖然香港法院對法治的承諾繼續受到國際尊重。不過，他與英國政府商討後認為，英國最高法院的在職法官難以繼續出任終審法院法官，因為相關安排難免會被視作，是為一個背棄政治及言論自由的政權背書，而這些價值正正是英國最高法院法官所堅持的。

英國外交大臣特拉斯（Liz Truss）在聲明中表示，歡迎及全力支持停派在職法官赴港的決定，認為港區《國安法》已經產生廣泛的寒蟬效應，英國政府支持繼續委派法官的立場愈來愈站不住腳：「已經到了臨界點，英國法官不能繼續參與香港終審法院，恐怕會合理化打壓。」

對此，港府反駁相關指控。據香港電台報導，港府表示，香港的司法獨立在香港《國安法》實施後依然穩如磐石，亦受憲制保障，重申香港歡迎其他普通法司法管轄區的傑出法官擔任非常任法官，又指兩人的離任絕不會影響香港司法獨立。

港府發言人重申，香港事務純屬國家內政，強烈敦促外國政客尊重中國行使主權，立即停止基於誤解甚至是政治偏見而違反國際法。