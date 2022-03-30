【愛傳媒黃蘭心專欄】有一種說法是這樣的。

世界上有兩種人從事上帝的工作：一個是醫師，另一個是法官；醫師從死神手中救回生命，而法官審判世人。這兩者最大的不同在於：人們在醫師面前說實話，但是卻竭盡所能欺騙法官，使法官相信自己才是無辜的一方。

姑且不論對錯，這說法至少反映了法律工作，無可避免會遇到各種幽微暗黑的人性糾結。

實務上，有時候會碰到當事人沒有對律師說實話。其中一個原因是當事人誤以為一旦說了實話，律師會告訴法官，因而影響審判結果。事實上，憲法保障人民的訴訟權，律師依法對受委託的事件內容應嚴守秘密，原則上，沒有經過當事人同意，是不能洩漏的。因此無論是刑事還是民事訴訟程序，均規定律師可以拒絕作證。若無故洩漏因承辦訴訟或是諮詢而知道的當事人機密，律師可能會觸犯《刑法》的洩漏業務機密罪。

只有在極少數的例外情形下，律師才能在必要範圍內，揭露委託事務的機密內容，例如：避免任何人之生命、身體或健康有受危害的情形、避免或減輕犯罪計畫或犯罪行為之延續可能造成的重大財產損害、和當事人之間就委任關係產生爭議而需主張或抗辯、律師因處理受任事務而成為被告或被移送懲戒等《律師倫理規範》第33條規定之情形。

有的時候，當事人沒有說真話，或者，說的是篩選過的實話，同時隱瞞部分的真相，原因是當事人擔心被究責，或是擔心：這樣家人/朋友/別人會怎看我？例如公司的主管和員工一起和律師談話，因為主管在場，員工可能會避談一些自己的疏失；例如外遇事件引起的配偶權訴訟，當先生和太太一起來找律師時，往往太太從先生那裡聽到的事實，很大機率不是實際發生在先生和第三者之間的真相。當事人即使在律師面前有所保留，訴訟過程中，想隱藏的一些事可能還是會被對方揭露出來。

另一種常見的狀況是：當事人誤判某個資訊是無關緊要的小事，以為不用告訴律師，結果事情處理到了一半，才發現這是關鍵資訊。這種情形真的難以避免，所以和當事人一開始談話時，會盡可能請當事人將想到的相關細節，無論大小，無論當事人覺得是否重要，即使談話後才想起，都隨時可以提供給律師參考。

該不該對律師說實話？為了當事人的最佳利益考量，從解決問題的角度來看，當然希望當事人對律師毫無保留。當事人在一開始和律師談話時，愈能提供完整正確的資訊，律師愈能及早為當事人全盤考量，提供適時適當的法律建議、訴訟策略和風險評估。某些敏感的案件，當事人容易對保密產生疑慮，有經驗的律師會在一開始諮詢時，即適當地讓當事人知道律師依法有保密義務，當事人可以安心和律師談話。

然而，從同理當事人的角度來看，當一個人遇到難題需要花錢找律師，通常會期待律師能提供有效的幫助吧。如果當事人心中猶豫要不要對律師說實話，相信這樣的糾結一定有他的難處，而這難處讓當事人此時此刻做了一個「不說出真相、或是只說部分真相」的妥協決定。

老實說，當事人沒有說實話，或是沒有說出全部真相時，身為律師，有時候隱約可以覺察到當事人陳述不太合理的地方。這時候我會尊重當事人的保留，給當事人多一點時間考慮，畢竟有時候律師和當事人之間的信任需要時間醞釀培養，同時委婉提醒當事人:愈完整正確的資訊，愈有助於律師提供正確的法律意見，減少風險，如果當事人事後想到任何補充或是更正，再隨時告知。

在法官和律師面前，說甚麼、怎麼說、何時說、由誰說（自己還是對方），最終都還是要尊重當事人的決定。有時候結果不是唯一重要的事，重要的還包括處理的過程中，當事人如何安置他的心。

作者為大勤國際法律事務所律師

照片為高等法院，由作者拍攝

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