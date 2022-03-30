西方制裁俄羅斯阻斷全球商品貿易流，加拿大生產多項與俄國重疊的大宗商品，國際買家紛紛將目光轉向加拿大，對加國的能源、糧食與礦物需求勁揚，讓加國成為最大受益國。專家預期，擁有多檔原物料類股的加國股市前景看俏。

加拿大的氣候和地理環境與俄羅斯相似，生產多項與俄國相同的商品，兩國皆是全球大型原油、鈾、鎳和鉀肥出口國。此外，加拿大、俄羅斯與烏克蘭為全球最大小麥出口商。

全球對加拿大的大宗商品興趣揚升，凸顯俄烏戰火重塑全球貿易流。買家尋求可替代俄國的商品來源，除了加拿大外，還有巴西石油、南非鉑金、阿根廷小麥，以及澳洲的銅和鎳。

就連部分穀物生產國也額外向加拿大進口，以擴充儲備，防止地緣政治風險惡化或潛在氣候挑戰。

AGT食品和原料公司執行長卡提布（Murad Al-Katib）表示，全球買家湧向加拿大，對加國穀物需求躥升的國家包括土耳其、阿爾及利亞和突尼西亞等。AGT向加國農民採購穀物，再運送至全球120個國家。

國際對加拿大的資源需求攀升，加國投資顧問公司Pavilion Global Markets日前在報告中指出，預期擁有眾多原物料和商品類股的加國股市，將是全球孤立俄國經濟最大的受益人之一。

追蹤多倫多證交所239檔上市公司的加拿大S&P/TSX指數，2022年迄今上漲3.5％，同期標普500指數下跌4.6％。

巴西為全球大型穀物生產國，主要向俄國與白俄羅斯採購鉀肥。俄國入侵烏克蘭兩周後，巴西農業部長狄亞斯（Tereza Cristina Dias）便搭機前往加拿大，與加國官員和產業高階主管會面，鞏固鉀肥供應。

狄亞斯表示，巴西必須強化與加拿大的長期合夥關係，確保生產鏈維持穩定。