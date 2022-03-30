台北市長柯文哲遭抓包29日晚間出席一場聯歡晚會時，在台上唱歌卻沒戴口罩。柯文哲今稱，到底要戴還是不要戴，「連我都搞混了」。民進黨高市三民區議員參擬選人王浩宇今（30）日晚間加碼爆料，柯文哲3月12日在高雄出席民眾黨辦的華山論壇活動，同樣唱歌沒戴口罩，直問「高雄市衛生局，請問罰不罰？」對此，民眾黨回應，並無違規，並嗆王浩宇別只會想蹭聲量。

「大違規！」王浩宇今晚指出，指揮中心3月份的規定超清楚，因為飛沫、呼吸空氣量大，唱歌需全程配戴口罩，不過他附上一段影片，直指3月12日在高雄舉辦的民眾黨華山論壇活動，台上有台北市長柯文哲，請問大家唱歌有戴口罩嗎？這麼多人沒戴口罩的群聚，這樣ok嗎？

王浩宇表示，當初「獅子王案」就是這樣集體在台上唱歌，最後造成嚴重疫情擴散，有多人接連確診，造成全台幾百人死亡，因此他試問「高雄市衛生局，請問罰不罰？」

對此，民眾黨高市黨部主委馮啟彥回應，活動事前有詢問過衛生局，完全符合當時的防疫規定，並沒有違法及踩線問題，他呼籲王浩宇不要只會把柯市長當成蹭聲量的工具，要選舉就要拿出實質的政見及做好功課。