黑木耳營養豐富，被譽為「素中之葷」，不過一名婦人竟然因為吃了一盤涼拌木耳而中毒，竟差點喪命！醫師表示，黑木耳中毒案有一個最大共通點，就是長時間泡水，以致在泡發過程中滋生細菌，提醒木耳泡水最久別超過4個小時，否則恐引起中毒。

根據陸媒《健康杭州》報導，一名57歲的婦人將黑木耳泡水放在冰箱冷藏，兩天後才拿出來涼拌，沒想到吃完一個小時後就出現噁心嘔吐、腹部劇烈脹痛，她去社區醫院打了點滴後，原本以為沒事了就回家休息，不料當晚症狀又加劇，不但上吐下瀉，還發高燒到39度。

隔天一早，家人發現婦人精神恍惚，將她送醫急救，這時她已四肢發冷，一度休克，院方將她轉到消化科後，炎症指標仍持續飆高，包括心肌受損、凝血功能異常，肝腎功能惡化，甚至需要洗腎，幸好最後經過搶救，撿回一命。

醫師研判，應該是婦人吃的黑木耳產生米酵菌酸毒素，導致中毒性休克，因為木耳在泡發過程中可能會滋生一種叫作「椰毒假單胞菌」的細菌，它會產生米酵菌酸毒素，食用1至1.5毫克就有可能致命。

醫師強調，木耳經過長時間浸泡，加上外部環境不乾淨，就有可能被椰毒假單胞菌污染而生成米酵菌酸毒素，由於米酵菌酸耐高溫，因此即使高溫烹飪也無法去除，建議木耳用冷水泡1至2小時即可，最長不宜超過4個小時，泡發過的木耳一旦出現渾濁、黏液或有異味就不能再吃。