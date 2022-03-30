27歲棋手黑嘉嘉擁有職業圍棋七段技藝，台澳混血的女神級美貌更令是驚為天人，被日媒譽為「千年一遇美女棋士」；2020年她還演出電影《消失的情人節》，在大螢幕進一步打開了她的知名度。但有網友發現，黑嘉嘉的YouTube頻道《嘉嘉老師GO》訂閱人數卻才剛突破5千人，引發PTT鄉民熱烈討論。

一名網友前(28)日在PTT發文問卦：「怎麼拯救黑嘉嘉的YouTube流量？」，表示目前黑嘉嘉的YouTube訂閱數只有5千上下，影片觀看次數「實在很低靡」；這讓他好奇：是因為都沒有想學圍棋的網友？還是說黑嘉嘉影片中的教學都太基本？他還說「流量先衝一波再教學不好嗎？」，是否有YouTube「流量密碼」能提供黑嘉嘉借鏡，比如：嘉嘉講古、嘉嘉開箱或是嘉嘉打電動？「不然長這麼漂亮沒有人要看實在太慘了！」

（影片來源取自《嘉嘉老師GO》若有移除請見諒）

黑嘉嘉官方頻道從3個月前開始經營，主要教學圍棋許多基本知識，除了剛創立時找來網紅「阿滴」合作影片突破1.6萬觀看以外，其餘不管是直播或者影片，目前沒有一支影片突破1萬的觀看數，都說「正妹」就是流量密碼，但長相出眾的黑嘉嘉頻道訂閱數卻只有5千，令不少網友感到難以想像。

（影片來源取自《嘉嘉老師GO》若有移除請見諒）

貼文一出引來鄉民留言熱議：「先確定人家有缺流量欸」、「為什麼我這麼努力卻沒有人看見.jpg」、「人家看起來就是家裡不缺錢的，先管好你自己吧」、「沒有抓到流量密碼」、「圍棋市場太小了.....」、「認真推廣圍棋就不介意流量」、「他在日本就紅了，台灣圍棋人口基數少到哭」、「我老婆（鄉民習慣的瞎扯稱謂）不同一般網紅，這樣能專心教棋」、「沒事的，看到這裡我就去給她訂閱支持下去！」。

（影片來源取自《嘉嘉老師GO》若有移除請見諒）

也有網友從「流量密碼」的角度認真獻策：「感覺也要拍圍棋以外的東西才能帶動人家看圍棋的影片」、「穿比基尼教」、「上館長頻道健身」、「Cosplay下棋，唯一解」、「衣褲長度少1公分，流量加1萬」、「如果學鋼琴小P搞不好有機會」、「她多拍點廢片就行了，她問題在影片太少」、「可以詢問Pan流派如何掌握流量密碼」、「可以尋找Pan女神如何掌握粉絲流量密碼」、「改講日文放到日文頻道，應該有成效？」。