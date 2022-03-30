俄羅斯入侵烏克蘭後，遭到歐美嚴厲制裁，美國更向烏克蘭送出大量軍援，引發各界關注。《中天新聞》派出記者進行街頭民調，詢問民眾如何看待美國在俄烏大戰中的表現，結果顯示不少人並不滿意美國的表現，但更多民眾對此事則沒有太大感受。

針對美國在俄烏戰爭過程中的表現，《中天新聞》派出記者進行街訪，詢問民眾「俄烏戰爭Day 34，超級強國美國的表現你滿意嗎」，並提供5個選項讓民眾選擇：

1. 滿意！美國帶頭制裁俄羅斯，難道不強？

2. 不滿意！戰機不敢送、禁航區不敢畫…美國弱爆！

3. 利益考量！美國就是生意人，只想賣武器吧！

4. 強國危機！美國哭哭，好多國家叫不動。

5. 美國怎麼了？我不知道，不要問我。

總共20位受訪民眾參與投票，4人選擇選項1，3人選擇選項2，5人選擇選項3，1人選擇選項4，7人選擇選項5。

受訪民眾表示，「我覺得還算滿意啊」、「沒有什麼滿意不滿意的問題，每個國家有每個國家的考量，所以他叫不動是很正常的」、「有點袖手旁觀的感覺」、「做得太爛了，之前應該提早做很多事」、「我還真的不知道，沒有特別的想法」、「太遠了，沒有什麼關注」。