鳳山地區停電，經台電派員緊急前往現場搶修，已於晚間10時15分全部復電。（台電提供）

今早高雄鳳山區因施工不慎挖損高壓電纜，導致945戶停電，直到今晚10時15分全面復電。未料，今晚7時33分，由於龍子配電變電所線路故障導，導致左營區博愛二路一帶停電約3小時，直到晚間10時23分才全面復電。

今晚有網友在臉書社團「我是左營人」PO文表示，「左營德威街附近整片，黑麻麻....又停電了嗎？」，有網友諷刺說「這次又是哪隻小動物遭殃」、「沒關係，用愛發電就好」。

對此，台電指出，由於龍子配電變電所今晚7時33分因線路故障導，造成左營區博愛二路、富國路、富民路、德威街、安吉街、明華一路一帶停電。經台電派員緊急前往現場搶修，已於晚間10時23分全部復電。

此外，針對白天鳳山停電部分，台電指出，五甲變電所BA22饋線，今日下午2時10分因其他管線單位於鳳山區新富路與武營路口施工時，不慎挖損高壓電纜，造成鳳山區武營路(南至武昌街、北至新富路)、新富路、漢慶街及武林路一帶共945戶停電。

台電表示，經獲報後立即派員查修，下午3時15分轉供復電399戶，3時50分再復電305戶，餘241戶停電現場人員搶修中。直到晚間10時15分再搶修復電142戶，事故搶修完成，全部停電戶數皆已復電。