台中市政府共投入7.78億元，興建北屯國民暨兒童運動中心，30日舉行開工典禮，預計2024年8月完工，除規劃兒童運動、球類及泳池等空間，還規劃中部唯一的專業滑冰場－「俗稱冰宮」。緊接著，台中市第十座國民運動中心的太平國民暨兒童運動中心，位於台中市太平區的坪林森林公園，建築樓層為地上4層，預定今年上半年動工，未來將委外營運（OT）。

與會的台中市長盧秀燕表示，台中是首創國民運動中心結合兒童運動的城市，此次興建運動中心，除讓北屯區民眾擁有優質運動場域，也造福中部滑冰選手，獲得嶄新運動空間，完工後，歡迎市民朋友親子一起來溜冰同樂。

盧秀燕指出，北屯國民暨兒童運動中心主要設施，包括溜冰場、游泳池、球場、體適能中心、韻律、瑜伽教室，及兒童運動中心。

盧秀燕強調，北屯區人口數約29萬人，是台中人口最多的行政區，且新建社區多，年輕夫妻遷入及幼兒人口持續增加，因此，兒童與成人運動空間需求，也隨之增加，她非常感謝在地民代和里長們的支持，市府也集合運動局、建設局、地政局和交通局，全力打造「北屯國民暨兒童運動中心」，讓喜愛運動的居民，享有更便利的運動機會。為滿足地方停車需求，運動中心增設地下停車場，更符合在地民眾的期待。

台中市建設局長陳大田表示，該運動中心土地，位在北屯區崇德路，面積1.2萬多平方公尺，連結北屯路商圈、潭子商圈及洲際棒球場等，有助於提升北屯發展。該建築也規劃取得銀級綠建築標章和合格級智慧建築標章，並爭取公共工程金質獎。

台中市運動局長李昱叡透露，該運動中心目前規劃一樓為水療中心、游泳池及商業空間；二樓為兒童運動空間；三樓為多功能運動中心、綜合球場；地下一樓為冰刀溜冰場及地下停車場，可提供中部選手安心訓練的場所，完工後，中部選手不必再舟車勞頓，遠赴北部滑冰場訓練。

北屯國民暨兒童運動中心，是全市第一座冰宮、第二座統包案，及第六座的國民暨兒童運動中心。市府表示，為讓運動中心融入兒童運動元素，該中心也兼具系統整合、安全性、節能防災、健康舒適及智慧創新等複合式功能。

此外，台中市清水與豐原等2座國民暨兒童運動中心，今年元月均已動工興建，並預計2024年完工。