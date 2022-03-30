亞德客-KY（1590）日前於第25屆瑞信亞洲投資論壇報喜，釋出短期需求提高、營運動能加速的樂觀看法，化解市場疑慮，也是台股指標性企業近期少見的信心喊話，瑞信證券看好亞德客-KY首季營收超標，將推測合理股價調升至1,200元，給予「優於大盤」投資評等。

高盛、摩根士丹利、瑞信與匯豐證券等外資券商均給予亞德客-KY「買進」、「優於大盤」投資評等，推測合理股價最高來到1,300元，回檔後的承接買盤格外引起市場注目，股價能否重返千金行列，也牽動台股士氣。

瑞信證券科技產業分析師蘇厚合指出，短期來看，亞德客-KY經營管理階層最新預期第一季營收將同步季增、年增中高個位數百分點，優於先前持平至小幅成長的觀點；另由於新台幣相對人民幣貶值，亞德客-KY第一季也有認列匯兌收益可能。外資預期，亞德客-KY的3月營收將超過26億元、創單月歷史新高，第一季營收則可望年增6％。

高盛證券根據亞德客-KY經營管理階層觀點指出，大陸3月以來的深圳、東莞、上海等地的封城舉措，不僅對亞德客-KY營運影響微乎其微，還因為部分封城措施逐步鬆綁，相信需求於3月第四周起已開始復甦。高盛同樣預料，在強勁需求支撐下，亞德客-KY的3月營收可望站上單月營收新高峰，並將亞德客-KY列入「亞太區首選買進清單」。

亞德客-KY自結2021年每股純益33.67元，改寫年度新高後，外資估算，2022年將更上層樓，成長逾三成、至44.48元，2023年再年增28％，每股純益上看56.92元，等於年年創紀錄。