適逢台灣光陽工業（KYMCO）推出Ionex車能網3.0一周年，光陽30日宣布，針對台灣消費者推出全新資費方案，以最多元的資費內容、最優惠的價格、最多的可用安時，搶占電動機車市場車。

光陽表示，面對電動機車市場換電資費調漲聲起，光陽逆勢操作，4月1日起至今年底，推新的優惠電池資費方案，針對光陽Ionex 3.0電動機車，提供每月電池資費499元（單顆電池車型）、799元（雙顆電池車型）的折抵，等於多數車主今年能享受零電池資費的優惠，並持續提供送電到府的「尊榮換電」服務。

同時光陽也針對外送員等高用量族群，推出「1249方案」及「1279勁量騎」兩種新資費方案。光陽說明，1249方案每安時費率1.7元，除每月735安時的基本里程外，再加贈570安時，等於可使用1,305安時，若綁約18個月，月費可從1,249元降至949元，今年底前再享每月799元的折扣優惠，等於第一年每月最低150元就可以使用1249方案。

1279勁量騎方案每月基本費1,279元（每次申辦至少使用三個月）可享受無限里程騎乘，今年底前每月還可享799元的費率折扣，等於首年以對手費率的四折價480元，提供Ionex電動機車車主無限暢騎的優惠。

光陽董事長柯勝峯補充：「KYMCO始終以『最得我心』的品牌精神，將顧客的需求擺在第一位。我們會持續聆聽消費者的心聲，以最具市場競爭力的價格，推出超越大家預期的產品與服務，持續致力於二輪車電動化的轉型，讓每個人都能安心擁抱電動車時代的來臨。」