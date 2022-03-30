近年樂團崛起，不少團更成為時尚品牌人氣咖，來自高雄、擁有眾多粉絲支持的「淺堤」，則是勇於跨足時尚拍攝的樂團之一，他們雖以文青形象深植樂迷印象，卻接受本報時尚挑戰時，改以潮流手表SWATCH搭配Marimekko 、Paul Smith風格濃烈的裝扮，展現不同於演出時的強烈魅力。

淺堤出第二張專輯《婚禮之途》獲得各方好評，在專場、音樂祭上吸引大票粉絲到場支持，此次為本報獻上首次「表」現 。（攝影/石智中、表／SWATCH、服裝/Marimekko 、Paul Smith、造型/豆豆@漂亮東西、髮/Allen Chueh @HAIRMOSA LAB、妝/Eddi Shi、Melody Chan）

淺堤2020年發行《不完整的村莊》，並入圍第11屆金音創作獎，去年底發行的新專輯《婚禮之途》，一首「恬恬一下仔」點出台灣青壯年們所面臨的困境，獲得專業人士與樂迷好評，這張專輯因準備過程正處疫情警戒期，需台北與高雄間通勤的部分團員，練團都盡量自駕、住久一點，避免增加南北移動風險，但他們笑稱因此被迫更有效率，反而更確定想傳達的東西、創作是什麼，最後將參與好友婚禮的心得當成專輯主軸。

歌曲被歌迷形容像冬日握著暖手、喝了暖胃的拿鐵般觸動人，淺堤在高雄、台中、台北專場巡演惹哭不少樂迷，三、四月參加各大音樂祭，也是放眼台下看不到任何空隙。因疫情時幾乎都宅在家，因此他們也養成居家健身的習慣，對近年台灣樂手間掀起健身熱潮，經常在舞台上展露好身材，問他們健身也是在為舞台做準備嗎？他們笑回：「沒啦，目前運動還是先把身體練好，秀身材這部分先讓其他人代勞。」

此次主唱依玲以Marimekko豹紋洋裝進行棚拍，她表示一開始看到有點害怕，不過實際穿上後發現自己蠻適合這種服裝，她更自嘲說：「我小時候都比較喜歡穿黑、白、灰，最近可能年紀到了，開始喜歡比較花一點的襯衫、洋裝。」而此次她搭配的錶款是SWATCH全新的虎年生肖特別版腕錶「虎虎生風」，金色錶款上的虎頭圖案呈現帥氣時尚的氣場，可輕鬆為穿搭加分。而吉他手紅茶也以黑色老虎印花Ｔ搭配黑色潛水設計復刻表，搭配中分頭展現潮流帥氣的一面，讓團員們笑說，「原來你（紅茶）也可以當帥氣韓國歐巴呀！」淺堤4月2日更將於屏東的「台灣祭」登場表演。

SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC BASALT玄武岩錶徑47mm，4250元。（SWATCH 提供）

SWATCH BIG BOLD BIOCERAMIC DESERT沙漠錶徑47mm，4250元。（SWATCH提供）

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