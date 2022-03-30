高雄早上發生一起車禍，88歲的陳姓老婦違規跨越雙黃線逆向，導致騎著價值100萬的「凱旋」重機(Triumph Speed Triple RS)煞車不及撞上，讓重機車主崩潰不已，如今維修費用也曝光，技師評估恐上看20萬。

23歲的台北陳姓男子，昨日南下高雄購買心儀已久的凱旋重機，今(30日)早上在前金區七賢二路騎乘途中，同車道的陳婦突然鬼切，打算180度跨越雙黃線迴轉，導致陳男煞車不及撞上，雙方皆有受傷，無生命危險。

車禍發生後，陳男崩潰不已，不願離開現場，甚至試圖自行拼湊受損噴飛的儀表板與車尾，還頻頻問警方「車留在現場會不會被偷拆」，讓員警也不忍，要他先去就醫再說。

據了解，這輛新品要價百萬的夢幻「凱旋」重機為二手車，陳男以60萬元購得，才交車不到24小時救出意外，讓他難過不已。對此重機業者評估後，表示龍頭、儀表板斷裂、大燈、車殼也破碎受損，車身多處刮傷，光大燈與儀表板就需要12萬，全部加總維修費恐上看20萬。

不少網友也心疼車主，大罵違規老婦：「88歲神主牌」、「88歲還敢騎車出門害人啊」、「老三寶不意外」、「不出意外，其實很難拿到賠償了」、「老三寶一定推說沒錢賠」、「台北人到南部真的要小心啊」。