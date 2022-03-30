視后天心25年前以偶像歌手出道，近年將事業重心放在戲劇上，2011年憑《我的完美男人》的「沈若薇」一角奪下金鐘獎最佳女主角，以全方位藝人發展至今備受肯定。天心赴韓探親婆家返台後照例曬日常，今(30)日她到傳統市場吃瓜仔肉飯，異乎常人的「飯量」令網民驚呆了。

天心今(30)日在IG分享一張黑白照片，畫面中呈現的是一座大型寬廣的鐵皮屋，映入眼簾的是一個傳統市場小吃攤，招牌上依稀可見寫著：「豬血湯、炒米粉、炒飯」等傳統小吃名稱，攤位內用區長板凳上坐著的正是天心；只見她身邊放著一個看似血拚的大購物袋，雙手攤開似正在低頭看雜誌；她寫道：「我：老闆，我要瓜仔肉飯。／七：給她2口飯就好。／老闆：災呀，女明星不可以吃太多。」

天心標記並寫道：「#量身訂做 #臺中第二市場」；藍勾勾好友陳羽柔說：「可以啦可以 七七好嚴格(大笑)」；網友們回應：「夏天第二市場還有麻薏羹，很讚」、「哈哈哈 美食要吃身材也要保持，也太美了吧」、「有直接換成燙青菜，很仁慈」、「這家老攤好好吃！」、「第二市場的三民路側 >>> 餛飩湯好喝(肉包就算了) 再吃個蘿蔔糕~ 配老賴豆漿紅茶~ 靠近中山路的小小麵店也好吃!!! 都會這樣一路買過去」；看來懂吃的老司機不少，但可惜天心為維持好身材，當下沒法盡情品嚐美食。

天心和南韓老公結婚5年多，因全球疫情肆虐，夫妻倆已將近1年沒見面，1月中便飛去首爾與老公團聚，至於被問及如何維繫遠距婚姻？她表示疫情第1年，曾因為太想念老公哭出來，第2年心境調適好學會「接受、面對、放下」，加上每天都會視訊分享近況，才開始適應遠距婚姻。