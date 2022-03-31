為協助畢業生就業及在校生實習，東海大學30日舉辦中部最大「2022年東海大學就業暨實習徵才博覽會」，計有85家企業／機構參加，提供約上萬個的海內外求職機會，囊括最新產業趨勢－元宇宙、人工智慧（AI）、電動車及物聯網等重點趨勢職缺。

本次活動由勞動部勞動力發展署指導，東海大學就業輔導暨校友聯絡室，及勞動部勞動力發展署中彰投分署聯合主辦。

博覽會計有85家企業／機構參加，提供約上萬個海內外求職機會、囊括最新產業趨勢-元宇宙、AI、電動車、物聯網等重點趨勢職缺。其中，包含知名企業鴻海科技集團，也前來東海找尋AI人才。

此次博覽會透過現場面談與媒合，讓畢業生了解企業求職求才需求，提供多元化的求職管道，同時在校生亦能提前規劃自我實習、職涯歷程，本年度除實體徵才活動外，同時辦理線上徵才，開放期間為3月25至5月30日，讓求職求才服務不間斷。

面對疫情趨緩及產業逐步復甦，各產業求才需求大增，因應企業參展踴躍，本次徵才博覽會特擴大舉辦，計有超過85個企業與機構於現場設攤招募，其中橫跨12項產業與專區，滿足各種各科系與不同需求的企業與求職者，讓求職者了解產業趨勢下的人才需求，進而銜接職場。今年度博覽會持續邀請廣受歡迎的科技業、製造業、服務業、運輸業、通路零售等業別，包含鴻海集團、力晶積成、車王電子、矽格公司、京元電子、美律實業、台灣蓋璞（GAP）、信義集團、亞太電信、中租控股等知名品牌。

新南向及國際外派企業海外職缺，包括賜昌集團及寶成工業等。政府機構包含勞動部中彰投分署就業中心、青年職涯發展中心、台灣就業通、台中市就業服務處及原住民委員會等亦在現場提供就業、職訓的資源、職涯個人諮詢服務、台中市勞工局亦提供青年一站式創業服務站，不論就業或創業，各項資源All in One及就業創業都順利。

此次徵才博覽會與中華民國東海大學校友總會、東海大學EMBA校友會合作，匯集校友力量，力邀校友企業參展招募，校友企業包含力麗觀光集團、矽品精密、百德機械、境東景觀等共襄盛舉；同時活動亦與中部產業園區合作，如經濟部台中港科技產業園區、台中工業區等，共同推動線上／實體徵才，提供在地與鄰近的就業機會，發揮大手牽小手的精神，協助企業找到好人才、畢業生找到好工作。

東海大學校長張國恩強調，參與的企業，除上市及上櫃公司，及即將上市的公司等台灣重要的廠商前來本校徵才，這表示東海大學的學生深受企業的愛戴，透過這樣的機制我們相信未來可以發展得更好。

勞動部勞動力發展署中彰投分署長、同時也是東海校友的林淑媛表示，勞動部為了促進青年就業，在青年職涯發展、就業協助及職業訓練，皆投入非常多的資源，在學校端，我們與各大專院校合作辦理許多職涯諮詢及就業講座。至於就業端，我們推出青年跨域就業津貼相關計畫，希望同學們都可以找到理想工作。

台中市就業服務處長李美麗指出，台中市勞工局將提供青年就業獎勵方案，凡29歲以下，並設籍台中市的青年朋友，就業滿六個月，即可獲得最高2.5萬元的就業獎勵金；另外，特別針對弱勢青年提供1萬元的就業獎勵金，希望大家可以多加運用。