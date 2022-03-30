不少女性結婚後，為了避免與婆婆鬧得不愉快，多希望與婆婆分開住，不過一名女網友還沒完婚就想著婚後要住進婆家，讓婆婆相當不滿，認為她的存在反而會讓全家人很不自在，希望她和老公能搬出去住或去娘家住，讓她氣憤直呼「有什麼毛病」，貼文一出也引起網友熱議。

一名女網友在臉書粉專《靠北婆婆2.0》發文表示，婚後她打算和老公一起住婆家，結果婆婆得知後相當反對，認為她的存在會讓全家人都不自在，更直言「家是放鬆的地方，不是配合你的地方」，希望她和老公搬出去住，就算是住娘家也可以。

此話一出讓她氣憤直呼「有什麼毛病嗎」，並提到，她的嫂子也是婚後就跟她爸媽同住，爸媽也把嫂子當親生女兒看待，婆婆應該學著點，而且公公生前時已經交代要把這間房子交給兒子繼承了，「這也算是我們的房子，真該走是你們母女好嗎？」

貼文一出，不少網友紛紛表示，「怎麼會有人想要跟婆婆住」、「第一次看到媳婦想住婆家，大部份是想搬走卻不能搬」、「好厲害，大部份的人是拚命搬離，你反而勇敢的往裡面走」、「住娘家是多少人求之不得啊」、「都被這樣說了，我寧願回娘家也不想要被這樣的婆家糟蹋」。

也有網友直言，「公公說以後要給兒子繼承的，那表示現在不是老公的名字，也就是說現在房子是婆婆的，那妳說該搬出去的到底是誰」、「笑死，第一次看見那麼想住婆家，然後還乞丐趕廟公的」、「難道你煞費苦心的要住進婆家，只是為了這間房子的繼承權？」