北市內湖區東湖路一家餐廳，30日晚間22時31分發生火警，消防局獲報出動指揮車3輛、消防車輛23輛、救護車輛2輛、人員62名前往撲救，火勢在10分鐘後即被撲滅，因當時餐廳已打烊，並無顧客在內，僅造成虛驚一場。

消防局發現，起火點是一樓廚房，燒毀廚具及裝潢，燃燒面積約5平方公尺，詳細起火原因仍待火調科調查釐清。