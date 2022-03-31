北市內湖餐廳起火 還好已打烊無人受傷 02:572022/03/31 中時 林郁平 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 北市內湖區東湖路一家餐廳，30日晚間22時31分發生火警，所幸無人受傷。(翻攝照片／林郁平台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 北市內湖區東湖路一家餐廳，30日晚間22時31分發生火警，消防局獲報出動指揮車3輛、消防車輛23輛、救護車輛2輛、人員62名前往撲救，火勢在10分鐘後即被撲滅，因當時餐廳已打烊，並無顧客在內，僅造成虛驚一場。 消防局發現，起火點是一樓廚房，燒毀廚具及裝潢，燃燒面積約5平方公尺，詳細起火原因仍待火調科調查釐清。 台電北市區處邀用電大戶溝通座談 祭需量反應措施抑低尖峰用電 交通規畫缺乏人本思考 道安難守護 #餐廳 #已打烊 #消防局 #平方公尺 #北市 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 北市122官警異動 少年隊長邱子珍調非主管職 18:272022/03/30 社會 好想念日本！飯店紛打造日本主題餐飲活動祭客 19:292022/03/30 生活 首家純陸資有園飯店撤資 敦謙國際接手 掛雀客台北南京新招牌 04:102022/03/30 產業特刊 2023台灣設計展 串聯新北市美術館藝術新地標 17:262022/03/30 生活 搜救和碩副總裁蔡進國畫面曝光 消防勇攀瀑布下溪谷運遺體 15:042022/03/30 社會 北市幸安國小師住中和社區今確診 家長驚：才辦完園遊會 12:022022/03/30 生活 調查報告扯出案外案！北市勞動局長竟教工會罷工、翻桌抗爭 18:192022/03/30 政治 擴大餐飲營收 墾丁凱撒跨足泰食市場 12:272022/03/30 財經 傑融推富特自動洗地機 04:102022/03/30 金融．稅務 北市士林小黃火燒車！前座遭吞噬慘焦黑 濃煙狂竄民眾嚇壞 16:502022/03/30 社會 新北「想方設法」讓老市場、重建現曙光 14:442022/03/30 區域情報-新北 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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