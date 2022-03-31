俄軍雖減少對烏克蘭首都基輔周遭的攻勢，但攻擊重心又轉向烏東，對當地發動猛烈的地面與空襲行動。市場對莫斯科的和談承諾存疑，歐洲股市30日普遍拉回，國際油價也因俄烏和談進展被打上問號，出現3天來首見漲勢。

烏克蘭軍方周三稍早證實，在烏東頓巴斯地區與俄國先遣部隊交戰。與此同時，俄國持續對烏國全境發動長程導彈攻擊，鎖定俄軍聲稱的軍事目標。

儘管俄軍確實將一些部隊調離基輔附近，但五角大廈發言人柯比（John Kirby）警告，此調遣部隊舉動不等於撤軍，更像是重新部署。

俄國和談代表周二在土耳其允諾，減少在基輔周邊的軍事行動，烏克蘭則有條件接受中立地位，受俄烏和談有重大突破的激勵，美股周二全面勁漲。

但周三和談的樂觀情緒消退，美股期指走跌，正式開盤後也是開低。

俄烏和談前景再度籠罩疑雲之下，歐股在連漲3天後周三回軟。泛歐Stoxx 600指數在零售類股領跌下，跌幅多達0.7％；法蘭克福指數與巴黎指數，各跌1.5％、1％。

俄烏和談有所進展的正面氛圍，被不確定與質疑取代後，國際油價周三出現3個交易日來首見漲勢。

紐約西德州中級原油期貨上漲2％，來到每桶106.31美元，前2個交易日自上周五的收盤價113.90美元回落，跌幅共計8.5％。

倫敦布蘭特原油期貨周三反彈將近2％，來到每桶109.65美元，過去2個交易日則累跌2％左右，係受中國疫情復燃封城恐削弱需求所累。

石油輸出國家組織（OPEC）重量級成員沙烏地阿拉伯及阿聯酋表明，拒絕將俄羅斯踢出產油國聯盟OPEC＋，聲稱該組織長期以來都能在武裝衝突的環境中合作。