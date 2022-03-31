美國聯準會（Fed）準備加緊升息抗通膨，但市場憂心升息過猛恐害經濟衰退，美債殖利率曲線29日短暫倒掛亮起衰退訊號，加深這方面疑慮。不過費城聯儲銀行總裁哈克（Patrick Harker）周二表示，美國經濟不至於落入衰退。

繼本月中Fed啟動升息循環調高利率1碼後，主席鮑爾上周發言變得更鷹，暗示必要時升息幅度拉大到2碼來抑制通膨，市場也預期Fed會猛踩升息油門。

但周二美國2年期公債殖利率曾短暫超越10年期公債，形成所謂的殖利率曲線「倒掛」，為3年多來頭一遭。殖利率曲線倒掛被當成經濟衰退前兆。

儘管如此，哈克周二上美國財經媒體CNBC節目《Power Lunch》受訪指出，他認為當前的經濟情勢夠強，即便貨幣政策緊縮，債市浮現擔憂升息衝擊成長的訊號，還是承受得了。

美國失業人口回落到疫前水位附近，失業率觸及50年低點。消費者仍滿手現金，房地產價格還在飆漲。

針對美債殖利率曲線出現倒掛，哈克提醒對未來做預測時，勿過度依賴單一因果關係。

他說：「目前的跡象顯示好壞參半。從數據來看，明顯與經濟衰退有關，但此因果關係並不明確，得觀察大量各式數據，我們必須確保這一點。」

殖利率曲線倒掛被視為重要指標，反映出投資人憂慮Fed緊縮過頭，恐羈絆經濟進一步擴張，銀行也會因擔心往後收益下滑而放貸縮手。

美國消費者物價指數年增率攀抵40年高點，市場預期Fed今年剩下的6次例會皆會升息，升幅甚至達50個基點（2碼）。

哈克雖認為，Fed5月集會時還是維持25個基點（1碼）的升息幅度，但市場普遍預期會升2碼之下，哈克表示他對此持開放態度，主要取決於經濟數據。