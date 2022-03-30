市場盛傳，IC設計大廠聯詠科技，今年員工分紅較去年倍增，有員工獎金竟可領到一千萬元，羨煞眾人，又有網友爆料，某家在地知名傳產公司的倒茶工讀生，年薪也高達80萬元，再度引起熱議，還有網友PO出網路上瘋傳的薪資明細，讓不少人看傻，大嘆正職輸給兼職。

一名網友在《PTT》表示，看到聯詠的千萬獎金薪資條雖然很羨慕，不過那畢竟是名校碩博士畢業，而且又是科技業高層，更令他意外的是，有同學上傳他們辦公室倒茶工讀生的年薪，年終加上獎金竟然超過80萬元。

原PO透露，該名工讀生是在一家在地知名傳產工作，工讀生多半是女學生，工作性質是一般「早8晚5」，他無奈表示，自己上班滿第三年，年薪才有達到這個數字，沒想到正職竟輸給私校夜間部的在學工讀生，直呼「發現自己年薪比工讀生低有多震撼」。

有網友已試算出該公司工讀生今年領的金額。(圖/截自臉書靠北長春2.0)

網友並在臉書社團《靠北長春2.0》搜到，有人已試算出該公司工讀生今年領的金額為：((250(年終)+197(紅利)+365(一年))*841.67(日薪))+120000(福利金最低)=80萬3437元。

金額曝光讓眾人嚇傻，網友紛紛回應「哪一間工讀生這麼爽」、「他爸是董事長嗎」、「女工讀吧」、「這薪資！！這工讀生很能幹嗎？」、「這個茶不是喝的吧」、「搞不好特殊技能啊」、「老闆專用茶」、「哪間？我要去應徵」；也有人質疑「工讀生怎麼可能？是正職助理吧」、「哪家傳產這麼大方？有點懷疑，一定少說什麼」。