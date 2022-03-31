加拿大體育服飾公司露露檸檬（Lululemon）29日公布2021會計年度第四季（至1月底止）業績，儘管該季面臨供應鏈中斷與Omicron新變種病毒挑戰，但營收與淨利依然強勁，且2022年度的財測優於市場預期，帶動股價強彈。

30日美股早盤露露檸檬股價勁揚6.55％，報366.5美元。2022年迄今露露檸檬股價累計下挫逾12％，同期那斯達克指數跌幅超過7％。

露露檸檬上季營收年增23％，金額達21億美元，同店銷售增加32％。淨利攀升至4.345億美元，或每股盈餘3.36美元，超越分析師預估的3.27美元。

露露檸檬曾在1月示警，預期季度營收和獲利可能落在預測區間的低端，主要基於年初時Omicron在美國掀起新一波疫情，部分門市營業時間縮短且人手不足，加上利用空運來減輕供應鏈問題，皆衝擊獲利。所幸財報最終仍優於市場預期。

值得一提的是，露露檸檬2021年度營收達62.6億美元，首度跨越60億美元大關。

露露檸檬執行長麥當諾（Galvin McDonald）表示，運動服飾依然是成長快速的服飾類別，這股趨勢在疫情期間加速，公司已經準備好持續拓展業務。

露露檸檬計劃自第二季起調漲部分商品售價。麥當諾在法說會表示，漲價的產品款式僅占一小部分，但將能協助抵消部分平均單位成本壓力。我們將持續監看競爭環境，確保露露檸檬維持價格定位。

展望未來，露露檸檬預期本年度（2月起）營收成長率約在20％至22％之間，金額介於74.9億至76.2億美元，超越分析師預期的73億美元。每股盈餘估計在9.15至9.35美元，亦優於市場預估的9.03美元。

此外，露露檸檬董事會批准新的股票回購計畫，規模最高10億美元。