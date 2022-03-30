女星「薔薔」林嘉凌以犀利嗆辣形象廣受大眾歡迎，她曾在訪談節目中提到過往情史，其中一位前男友衛生習慣不良，導致她婦科慘遭感染，甚至一度以為自己患上愛滋，火速選擇與該任男友分手。之前IG帳號被檢舉下架的她，日前為了慶祝帳號回歸PO出三點火辣照，瞬吸萬讚。

薔薔Maze以嗆辣風格贏得網路聲量，日前還曾在「胸湧系」女YouTuber排行榜奪下第7名，但也許人紅是非多，她的IG頁面因為經常分享性感辣照，可能遭到某些眼紅的黑粉網友瘋狂檢舉，在上週突然被「下架」停用；她當時在臉書喊冤：「上週日開始ig忽然被停用，我沒有post違反規定的貼文。」推測自己應該是被惡意檢舉才帳號異常，她請大家幫忙，幫她拿回帳號的人，送出萬元五星級飯店一天，豪氣發言引熱議。

薔薔前(28)日在IG發布最新動態，顯然帳號是救回來了：「Ig終於回來了！不見二星期(哭)過得有夠焦慮慌張，很多人叫我趕快去申請藍勾，

我覺得就順其自然吧，他們要給就給，沒有我也不稀罕強求，反正我Facebook 粉絲專頁也沒有好多年了，我擁有自我價值 和有你們大家就好，送上辣照一起迎接夏天吧！」。在「胸湧系」排行榜上跟她一樣佛系心態的YouTuber有球球Mika，而同樣曾被檢舉下架(臉書)的則有郭鬼鬼。

只見薔薔一頭嫵媚長捲髮，身穿黑色網格帶點縷空感的三點式內衣，將她玲瓏有致的好身材充分展現；這組慶祝帳號回歸的「福利照」也引網友暴動回應，好友謝忻說：「辣辣der」，熊熊：「恭喜」，林吟蔚：「終於回來了」；粉絲讚：「超美的, 很辣」、「太好了，有回來就好」、「好靚」、「也太辣了吧，是怎麼做到這麼辣的」、「自我價值說得太好了」，破1.4萬讚刷起無數排愛心。