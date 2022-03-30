「不想生小孩為何要結婚」，有名人妻在臉書投稿，她先坦承婚前未和老公協議不生小孩，婚後被婆婆責怪，如果當初不生小孩，那兩人為何要結婚；事發之後，她感受到被老公冷落，兩人半年沒行房，老公拖到半夜才下班回家，甚至還重辦印鑑遺失手續，將印章交還給婆婆，讓她怒喊老公是媽寶；但網友不領情，大罵人妻太自私。

一名人妻在臉書社群「靠北婆婆2.0」投稿，她首先承認婚前交往時，沒有和老公坦承婚後不想生小孩，她也認為老公是有傳統觀念的年輕人，認為結婚就是要有小孩，若不幸1人不孕，可以領養小孩。

人妻抱怨老公已半年沒行房，網友看見人妻態度搖頭大罵「太自私」。（翻攝自臉書靠北婆婆2.0）

如今她被婆婆責罵，「不想生小孩為何要結婚」、「老公無兒無女很可憐」，甚至還怪她，會因為她的自私害老公這家「倒房」；豈料，老公現在沒跟她提離婚，反而是冷處裡她，拖到半夜才下班回家，讓她懷疑是否老公出軌，但苦無證據，兩人也將近半年沒行房，已經停止給她家用，甚至老公要跟她拿存款簿印章未果，便請假重辦印鑑遺失再交給自己的媽媽，讓她無奈表示老公是「媽寶嗎」。

貼文一出，網友一片倒讚，「你好自私，達不成共識，就不該結婚」、「為什麼要騙人」、「這是騙婚吧」、「快放生妳老公，然後各自安好」、「妳，不老實」、「只考慮自己」、「妳活該」、「覺得妳比較可笑」。