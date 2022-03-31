國民黨桃園市長人選至今未確認，引發關注。針對國民黨台北市議員羅智強表態參選桃園市長，資深媒體人韋安在臉書表示，國民黨內桃園市長選舉初選，「罷免悍將」毛嘉慶要開第一槍，挺羅智強公平參與，並希望國民黨改革，應該要從黨內公平競爭做起。

韋安30日在臉書貼文表示，挺羅智強公平參與桃園市長選戰的黨內初選，國民黨文傳會前副主委毛嘉慶31日要開第一槍，聽說桃園多位藍營議員也會開記者會，除了重申桃園是桃園人的，不是政黨的，更不是地方派系的，並呼籲國民黨站在民眾這一邊，以公平、民主的方式，用民調來辦理初選。

韋安接著表示，擬參加桃園市中壢區議員選舉的毛嘉慶，也會參加這場記者會，毛嘉慶要開第一槍，希望國民黨改革，應該要從順天應人、黨內公平競爭做起。

韋安指出，毛嘉慶是藍營的「罷免悍將」，從罷免黃國昌到王浩宇、陳柏惟，不是在台前，就是在幕後。毛嘉慶這次雖然會以無黨籍身分參選，但他力挺羅智強在初選中有公平參與的機會。韋安也認為。這場國民黨桃園市長參選之爭，恐怕最後很難以協調、徵召的方式來處理。