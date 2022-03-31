臺企銀管顧二代接班論壇 葡萄王：數位轉型是關鍵

企二代令人稱羨，但從一代接下傳承的那一刻，意謂著將承受外在龐大壓力與挑戰，再再都考驗接班人的智慧。臺企銀管理顧問日前舉辦二代接班論壇，邀請專家及企二代與會，盼望透過不同企業管理者的聲音，激盪出更多元的管理模式。

臺企銀管顧董事長林昌育表示，台灣的中小企業牽引著台灣的經濟命脈，戰後嬰兒潮的老闆們打下一片江山，如今屆齡退休，企二代是否願意接棒以及如何接手，都是值得探討的問題。他認為二代接棒非常不易，因面臨的環境與挑戰跟一代截然不同，所以二代要放眼世界、專注本業及充實技能，才能打破富不過三代的魔咒。

在論壇中，特別邀請到二代接班的典範及實踐者—葡萄王生技董事長兼總經理曾盛麟。他表示，台灣企業若要跟上時代的腳步，勢必要做出改變，而將公司「數位化」是關鍵，並且走向企業社會責任（CSR），這幾年更開始導入環境、社會與企業管理。2019年時，葡萄王生技成為台灣第4家加入RE100(全球再生能源)的企業；更將沿用40幾年的LOGO，透過經濟部工業局的品牌改造計畫，改為更能代表科技、健康、希望的企業核心價值等3色，作為嶄新LOGO的主色。

葡萄王生技董事長兼總經理曾盛麟認為將公司「數位化」是關鍵/截取自youtube

曾盛麟再分享，在英國工作九年的經驗裡，若覺得需要改變就要去改變，但欲速則不達，當表達的意見不被採納時，就會與父親溝通，取得同意後也會尋求父親的支持。中華經濟研究院副院長葉俊顯回應，葡萄王生技就是二代接班最好的模範，他認為要讓一代放心交出棒子，二代必須提供實際戰績，如此才能說服上一代，同時也是非常好的溝通管道，並認為「數位轉型」即是很好的切入點。

中華經濟研究院副院長葉俊顯認為二代必須提供實際戰績，才能讓一代信服 /截取自youtube

不過，許多中小企業並不曉得該如何「數位轉型」，所以經濟部工業局委託數位經濟暨產業發展協會、台灣經濟研究院與資策會，發展與推動企業的數位轉型量表—「台灣產業數位轉型量表TDX」，現階段已針對製造業、服務業、資訊服務業進行量表設計，可協助業者找到在同業中的數位轉型落點，透過「健檢」並對症下藥，給予初步引導，建議業主下一步該怎麼走。

台灣經濟研究院副院長林欣吾認為數位化轉型非常重要/截取自youtube

至於2022年的投資展望，國泰投信董事長張錫表示，俄烏戰爭導致全球通膨，戰爭是短期的恐慌期，事實上並不會造成景氣大幅度衰退，只有小部份影響，過去的地緣戰爭反而是很好的買點；臺企銀管顧總經理吳瑞元則提醒，大家要將資金準備好，因為目前是景氣升息的甜蜜點，非常樂觀，只要產業正確並在波動逢低買進即可，這樣的方向不會有誤。臺企銀財務部協理施俊佑也說，目前升息升得快，到時回跳速度也會快，目前短線投資還是以股票相對有力量。

俄烏戰爭打得火烈，牽連全球經濟動向，如何在局勢動盪中尋求穩定的創新與延續，將會是2022年給所有管理者與民眾的最關鍵問題！