3月15日是台股黯淡的一天。這一天，台股大盤大跌336點，成交量3800億元，其中，外資賣超537億元，創下外資單日在台灣資本市場史上第6大的賣超，今年累積到當天，外資賣超共5025億元。緊接著，隔天外資繼續賣超台股不手軟，最大共賣超5166億元，已超過去年一整年的賣超手筆。

其中，對台股中流砥柱台積電，外資今年至3月29日止，已大賣41.2萬張，持股從75.2％減為73.4％，減少1.8個百分點，是自2011年10月以來的最低點。

外資，真的看壞台股、要翩然飛離台灣了嗎？

更早之前的3月21日，國民黨立委曾銘宗在立法院質詢，外資券商報告自今年初起，一路看好台積電，目標價上看900、甚至上千元，但2月下旬以來卻連續賣超台積電18個交易日，以致台積電最低跌到555元，外資一手喊多、一手大賣，是否有兩面手法，操弄散戶之嫌？

MSCI引領國際資金，台股市值大躍升 被迫減碼

「多數的國際基金會跟隨MSCI所設定的指數權重來投資台股，當台股市值成長，超過原來設定的比重，基本上，經理人就必須減碼。」元大投信總經理鄭宗祺一言點出外界對外資賣超的最大盲點。

以目前MSCI新興市場指數（MSCI Emerging Markets Index）為例，今年2月最新公布的台股權重為16.15％，但回溯去看，過去兩年，台股市值成長亮眼，從2020年初的39.1兆元，到今年2月最高來到62.8兆元，足足成長6成。

換句話說，假設有一檔規模100億元的新興市場基金，追隨MSCI指數投資，如果其他國家市值不變，假設兩年前這檔基金按比率持有台股市值16.15億元，那麼隨著股價（市值）成長六成，現在這檔基金持有台股市值來到25.84億元，因此，按比率他必須賣出9.69億元的台股，才能把持股降回16.15％。

因此，在指數權重的制約下，對於投資範圍涉及多國市場的一票海外基金經理人來說，過去兩年多台股的一枝獨秀，反倒成了如今必須調節的理由。

這代表這檔基金看壞台股嗎？恐怕不是，相反的，是因為台股表現亮眼、市值成長，才會超過原來的權重而必須減碼。如果攤開外資對台股的「持股市值」金額來看，目前持有台股總市值約24兆元，即使今年前3月就賣超5000億元以上，也只不過占其持股2％，仍與去年10月的水準相當，穩穩位居歷史高檔。

外資自兩年前就站在賣方，以台積電為例 獲利了結無可厚非

因為外資並不是現在才開始賣台股，從2020年、2021年到今年，台股大盤指數雖然一路上漲，表現亮眼，但其實外資一路都站在賣方。2020年賣超5395億元、2021年賣超4540億元，今年到目前賣超約5000億元，仍可看出這波追隨MSCI的被動型基金其中角色顯然不輕。

再往下看，外資的賣超雖然與台股市值成長同步，代表因MSCI比率的減碼確實其來有自，但今年以來的賣壓，顯然是比過去兩年來得大，也是不爭事實，這部分或許可分為兩部分來看。

首先看外資買台積電的軌跡，以過去10多年來，外資大手筆買超台股超過100億美元的年分去估算，分別是2009年、2014年與2016年，這3年台積電均價分別是55.5元、123元與166元，平均計算為115元。換句話說，過去外資買進台積電的成本粗略估計為100元出頭，以現在600元的股價，等於外資當年拿1000多億元買台積電，現在市值已經來到6000億元，逢高獲利了結也是很自然的事。

若把匯率變動計入，那外資就賺更大了！回頭看過去10年，2012年底外資持有台股市值約2440億美元，到去年年底外資持有台股市值9167.46億美元，增幅275.55％；若以新台幣計算，增幅就只有255.38％，兩者差距足足有20個百分點。

因此，外資賣超台股、賣出台積電確是事實，但了解背後含義，其實也不用過度驚慌，自亂陣腳。