天氣寒冷或季節交替時，經常是感冒的好發期，一般感冒平均３至５天會好，但若咳不停、帶有喘鳴聲、甚至感到喘，該怎麼辦呢？

●支氣管慢性炎症反應 依急慢性對症下藥

臺北榮民總醫院兒童醫學部洪妙秋主任指出，氣喘是支氣管的慢性炎症反應，以具抗發炎功效的藥品，如口服欣流（Montelukast）或吸入性類固醇等予以控制；而這類保養型用藥的重要性，就在於可減少氣喘發作，並降低反復發作對肺部造成的傷害。

●口服欣流易增情緒風險？ 遵照醫囑用藥利大於弊

洪妙秋主任說明，口服欣流是一種白三烯受體拮抗劑，是兒童氣喘常用的保養型藥品。針對6 歲以上氣喘患者所做的研究指出，與吸入皮質類固醇相較，欣流有增加患者行為情緒的風險， 2020年美國FDA因而發出了黑盒警訊；雖無足夠證據顯示欣流與情緒障礙、自殺等的因果關係，但考量有潛在嚴重性，因此美國FDA不建議將欣流作為過敏性鼻炎患者的第一線藥物。

不過，在兒科氣喘治療臨床使用上，此狀況發生機率不高，仍屬相對安全的一種藥物選擇。

●氣喘控制良好 不需要終身吸藥

一般家長聽到吸入性類固醇可能會擔心副作用而不予以考慮。洪妙秋主任強調，吸入性類固醇的劑量比起因為急性發作需要吃口服類固醇的劑 量低很多，不太會造成類固醇的常見副作用，例如月亮臉、水牛肩、中心性肥胖、高血壓等。

而很多家長擔心吸入性類固醇可能會影響孩子身高，卻忽略氣喘控制不良也會對孩子的身高造成影響，因此，遵照醫囑使用吸入性藥物對孩子才是利大於弊；此外，若氣喘控制良好，並不需要終身吸藥，一般在三至四個月之後可以考慮降階治療。

●日常保養做到位 降低氣喘發生率

在日常保養方面，食藥署提醒，台灣最常見到塵蟎過敏，其多生長在枕頭、棉被、床墊、絨毛玩具等，建議更換抗塵蟎寢具並定期清潔。

此外，絨毛玩具要經常高溫清洗，居家也要定期打掃與除濕，理想的狀況是將環境溼度控制在50%；飲食方面，應避免冰冷、太甜或刺激性食物，並避免在空氣污染或PM2.5濃度過高時從事戶外活動。