發炎性腸道疾病是分成潰瘍性大腸炎跟克隆氏症，這兩個疾病的病程演進有一些不一樣，以大腸直腸外科來說，比較常遇到的是潰瘍性大腸炎。通常一開始來的時候，症狀都是以血便為主，大多數的病人都是少量血便，做大腸鏡時意外診斷出來的。

鄭屹喬醫師指出，潰瘍性大腸炎一開始的症狀大部分是比較輕微，後續如果沒有接受治療，可能就會產生大量血便，拉肚子可能從一開始三、四次，變成一天要二、三十次，整個症狀嚴重起來後，連體重都會下降、營養會變差，就會變成面黃肌瘦，甚至有發燒跟感染的風險。

●腸道可能會跟哪些器官形成瘻管？

鄭屹喬醫師指出，瘻管本身是一個不正常的通道，只要腸道有發炎、穿孔之後，它就有可能跟鄰近的器官形成瘻管，因此在形成瘻管的部分，有可能會跟皮膚產生腸皮瘻管，或者是跟膀胱產生大腸膀胱的瘻管，女性朋友可能會跟子宮、陰道形成瘻管，因此只要是腹腔內的器官，都有可能會形成瘻管。

●形成瘻管的時候 患者會有什麼症狀？

腸道是消化食物形成糞便的通道，如果瘻管是往皮膚形成腸皮瘻管，皮膚會有糞水流出來，如果不幸的是在泌尿道產生瘻管，小便時就會有空氣的聲音，或是會有一些像糞渣的東西排出來，形成泌尿道感染，如果是女性朋友有子宮、陰道的瘻管，就會有異常的分泌物，當然因為子宮、陰道開口的部分，又跟泌尿道比較接近，所以也有可能會產生泌尿道的感染。

(示意圖/Shutterstock)

●發炎性腸道疾病 對患者的心理會有什麼影響？

大部分病患比較常受到困擾是會拉肚子，甚至有血便的狀況，會影響日常生活作息。再來，很多人的工作可能不方便去洗手間，所以也會造成病人的心理壓力，在工作的時候要上廁所怎麼辦？再來如果產生營養失調的狀況，也會影響病患的睡眠品質，心裡的部分就會感受到比較強的壓力。

●腸黏膜癒合 對患者有何重要性？

鄭屹喬醫師表示，腸黏膜癒合是我們治療的目標，為什麼？因為大腸發炎的時候，甚至小腸發炎時，就可能會產生局部的化膿，我們稱它為膿瘍，膿瘍可能會形成瘻管，或者是反覆的發炎之後，就會造成腸道狹窄，甚至一直發炎，癌症的風險會增加。

因此，我們治療的目標，就是讓腸道不要一直反覆的發炎，也就是希望達到腸黏膜能夠癒合，這樣才能夠避免後續產生的併發症，而進展到需要手術的狀況。

●日常生活中需要注意哪些事項？

這方面的疾病是一個免疫疾病，有幾個部分要特別注意，尤其是克隆氏症，最重要的就是要戒菸，因為菸害是增加克隆氏症復發的風險，第二個，有些人有研究發現，跟工作壓力也有關係，所以這類的病患會建議，平常生活作息要盡量正常，保持良好的運動習慣，降低生活周遭的壓力，也可以減少復發情況，此外，就是要多元的攝取飲食，這樣才有足夠的營養來對抗疾病。