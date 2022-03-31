每天都想「來一發」是性成癮了嗎？臺灣嵩馥性健康管理中心童嵩珍主任表示，醫學上其實並沒有「性成癮」的診斷，但是可能會出現做愛「次數過多」甚至「亢進」的情況，較近似於強迫症的模式。這種與藥物、酒精、物質濫用單一因素引起的成癮現象有所不同。

童嵩珍主任解釋，對性渴望的「強迫症」指的是每天想要發生性行為的次數過多，然而，如何定義為「過多」則取決於發生隔天是否影響到正常生活，是否會過度疲倦，能否自己控制念頭等等，標準因人而異。

(圖/潮健康提供)

童嵩珍主任指出，關於性的強迫症問題，大多是心理與生理兩種因素加乘的結果，急性期也許可以至身心科就診透過藥物控制，但從長期而言，仍要瞭解背後的原因，才能從根本解決。

●轉移注意力可改善？ 性成癮有時是功能問題？

如果每天都想做愛、打手槍，只要轉移注意力就好？童嵩珍主任指出，這種戒斷方式只要一停止，原本的亢進狀態馬上會恢復原狀，因為「禁忌往往是最好的宣傳」，真正該做的是找到行為源頭的目的性，才能解除不做愛、不打手槍就會焦慮的原因。例如，有些個案會有類似性成癮問題，其實是覺得自己不夠硬，必須每天射出來，才會感覺自己功能正常。

另一種人需要解決性成癮問題，則其實是與潛在的「陽萎」有關。他們對固定單一伴侶無法有性慾與反應，只好不斷找不同的人發生關係。其實是因為功能已經下降，必須用更多刺激讓功能維持正常。

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●硬不起來只好一直換伴侶？ 經營關係從根源解決

「這種成癮問題為什麼會存在？很簡單，因為他發現只要床上一換人，我的功能、表現就會改善。但是人跟人之間的關係是需要經營的，如果有了單一伴侶穩定關係，為什麼會需要一直換伴侶？從心理學來看，其實是對自己的不安全感，需要不斷別被人讚賞，才有這種情況！」

童嵩珍主任表示，有時伴侶間相處日久，彼此眼中的「性感」並非取決於外觀美醜，而是與對方的感覺，以及有沒有適當溝通、協調，去發展彼此之間更深入的關係。如果只是想在性方面得到滿足，就可能導致需要不斷更換伴侶來維持性方面的新鮮感。最後演變為不斷否認自己、逃避功能問題的惡性循環。

適當與伴侶溝通、深入經營彼此關係、認真面對「陽萎」等功能問題，都有助於減少這類型的性成癮問題。至於網路謠傳割包皮能大幅增加持久時間，其實只是增加冠狀溝日常的磨擦時間，在持久時間差異上並不顯著，主要是衛生考量。

童嵩珍主任建議，如果有性愛時間過短的問題，應諮詢專業治療與適當訓練，改善器官和大腦的敏感度，皆有助於減少過於敏感的功能障礙。