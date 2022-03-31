紐約莎拉勞倫斯學院（Sarah Lawrence College）爆出學生家長性販運女兒友人的醜聞。

美國名校莎拉勞倫斯學院（Sarah Lawrence College）爆出「性愛邪教」，一名哈佛醫學院高材生自白遭到邪教教主操控，包括被脅迫和陌生人發生關係並錄下性愛影片、和教主及另一名女同夥進行性行為，遭遇宛如「性奴」，還被要求穿迷你裙逛街卻不准穿內褲，甚至被強制包尿布看卡通，種種受虐經歷駭人聽聞。

英國《每日郵報》（Daily Mail）報導，曼哈頓聯邦法庭目前正在審理曼哈頓莎拉勞倫斯學院性愛邪教教主雷伊（Larry Ray）的性販運案件，現年62歲的雷伊被控自2010年起透過在莎拉勞倫斯學院就讀的女兒塔莉亞（Talia）牽線，吸收女兒的友人們組織性愛邪教，操控他們，至今受害者至少5人。

美國名校莎拉勞倫斯學院（Sarah Lawrence College）爆出學生家長雷伊（Larry Ray）組織「性愛邪教」、脅迫學生的醜聞。（資料照／美聯社、美國檢察官辦公室提供）

其中一名受害者是現年39歲的蘿薩里奧（Felicia Rosario），蘿薩里奧28日出庭作證，講述自己的悲慘經歷。2011年當時才29歲、已經取得哈佛大學、哥倫比亞大學醫科學位的蘿薩里奧，透過在莎拉勞倫斯學院就讀的弟弟桑托斯（Santos）認識雷伊，後續雷伊表示自己愛上了蘿薩里奧，蘿薩里奧也從美國西岸搬到紐約。

不過戀情很快急轉直下，蘿薩里奧很快面臨雷伊一系列脅迫、性羞辱及身心靈虐待。她說雷伊會命令她穿短裙去逛街買鞋，但是不准穿內褲，而且雷伊每周末都會提出這類要求，蘿薩里奧不從就威脅分手。

雷伊也會要求她和陌生人發生關係，並且錄下性愛影片。當蘿薩里奧搬進雷伊的紐約公寓後，雷伊要求她與自己及女同夥波樂克（Isabella Pollok）三人裸身同睡一張床，蘿薩里奧對此「並不開心」，不過雷伊以幫助波樂克克服心理、情緒問題等為由說服她。

不只裸身同睡，雷伊更進一步要求蘿薩里奧對兩人進行性行為，聲稱在進行「不良育兒障礙（Bad Parenting Disorder）訓練營」。

法庭上呈現的影片也顯示，雷伊指示另一名學生為蘿薩里奧購買奶嘴，因為她的行為「像小孩」、「低人一等」。蘿薩里奧也回憶，某次雷伊要波樂克買尿布，強迫蘿薩里奧只穿著一件上衣及包尿布，坐在地上看卡通。

雷伊也會對她拳打腳踢，往她的臉、頭、肚子猛揍，踢她的腿，用膠帶封住嘴巴，以破壞蘿薩里奧的自我意識及現實感。蘿薩里奧甚至開始相信家人對她下毒。

除了一連串脅迫行為，雷伊也對蘿薩里奧羅織莫須有罪名，藉此向她勒索金錢，蘿薩里奧因此坦承自己偷了雷伊的16萬美元，為了償還，蘿薩里奧領出帳戶裡的所有錢、向親友借錢、用信用卡預借現金來還債。

她說直到2017年，雷伊才不再要求她與陌生人發生性行為，一直到2020年2月，雷伊才被捕。雷伊目前被控性販運、勒索、洗錢、協助敲詐以及強迫勞動等多項罪名。

曼哈頓法庭28日也播映一段蘿薩里奧以幼童的聲音乞求雷伊不要離開的畫面，蘿薩里奧稱自己當時狀態不佳，在精神、情感、財務等各方面都相當依賴雷伊，自己沒有其他人可以求助，「他是唯一為我存在的人，一想到他離開我，我會死。」