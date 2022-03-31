星座運勢網站「星座巫師」分析，處女座、射手座、水瓶座、天蠍座、雙魚座、雙子座在戀愛中的手段非常高明，只要被他們看上，被追到手也是遲早的事。

▍第六名：處女座

處女座面對感情很有毅力，再加上他們觀察力很強，能看出對方在愛情中最渴望的東西，努力不懈的追求，加上暖心的舉動，很快就能追到心上人。

▍第五名：射手座

射手座個性熱情，待人真誠，許多人以為他們手段高明，其實他們只是表現出真實的自我，自然而然散發魅力，受到大家歡迎，天生注定是情場高手。

▍第四名：水瓶座

水瓶座總是活在自己的小世界裡，對許多人來說看起來很神祕，總是搞不懂他們的真實想法，因此會激起許多追求者的征服慾，想要走入他們的世界裡，水瓶座根本懶得玩手段，可說是天生擁有撩人技能。

▍第三名：天蠍座

天蠍座面對感情很容易沒安全感，所以在愛情中手段特別多，總是用各種不同方法來試探對方，確認對方的真心，只要是他們看上的人，就逃不過他們的手掌心，天蠍座總能運用各種方法讓戀人對自己死心塌地。

▍第二名：雙魚座

雙魚座很重視愛情，幾乎把心力都放在談戀愛上，許多人以為他們只是單純的傻白甜，其實他們很擅長偷心，在喜歡的對象面前看起來可愛又楚楚可憐，在特定時刻又展現出可靠的模樣，短時間就能激起對方的好感。

▍第一名：雙子座

雙子座很聰明，口才又好，懂得拿捏相處的分寸，總能把曖昧對象撩得心癢癢，他們甚至會量身訂做各種不同的追求手段，使出每個招數都正中紅心，所以只要遇到喜歡的人，幾乎都能如願以償追到手。