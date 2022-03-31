NBA的比賽常常可以在輸球的一方見到表現更優秀的球員，但職業賽場終究是以成敗論英雄，聯盟史上僅有1969年總冠軍賽，湖人隊傑瑞威斯特（Jerry West）奮戰7場落敗之後獲選總冠軍賽MVP（簡寫FMVP），這是半世紀以來不曾見過的英雄事蹟。

威斯特生涯9次打進總冠軍賽，結果只在1972年贏了1次，他是史上輸掉最多次總冠軍賽的球星。因為當年留下的影片不多，威斯特的勇猛對於後來的球迷來說是很神秘的。另外還有威斯特的隊友貝勒（Elgin Baylor）生涯7次總冠軍賽全輸。

運動網站《Sportskeeda》分析，如果FMVP還被允許頒發給輸掉的一方，湖人球星詹姆斯（LeBron James）至少有3次非常接近威斯特的水準（2015、2017、2018）。這3次都是詹姆斯效力騎士隊的時候，對手全都是勇士隊。2018年那次騎士被剃了光頭，但是詹姆斯表現極為勇猛（34分、8.5籃板、10助攻，投籃命中率52.7%），全隊除他之外只有洛夫（Kevin Love）稍微替他分擔壓力。兵強馬壯的勇士獲勝之後，杜蘭特（Kevin Durant）拿下FMVP。

2004年總冠軍賽，湖人中鋒俠客歐尼爾（Shaquille O'Neal）打出26.6分、10.8籃板、63%投籃命中率。對手是特別擅長防守的活塞，當年被活塞淘汰的球隊，只有籃網傑佛生（Richard Jefferson）以42%命中率勉強達到場均20分。歐尼爾在第4戰勇摘36分20籃板（投21中16）。最後活塞4勝1負摘冠，畢拉普斯（Chauncey Billups）獲選FMVP。

此外還有1977年總冠軍賽的「J博士」厄文（Julius Erving），他所屬的費城七六人輸掉決賽，但他留下場均30.3分、6.8籃板、5助攻、2.7抄截的全能數據。