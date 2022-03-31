前民進黨立委郭正亮。（資料照片）

對於現今俄烏的武裝衝突以及過去雙方的歷史情結，前民進黨立委、文化大學教授郭正亮突然提到，「不覺得台灣也是這樣？」他也直言，要怎樣在大國之間找到安身立命的定位，要有智慧。

郭正亮29日在朱學恒網路直播中披露，烏克蘭這個局，美國已經布很久了，因為有兩次親俄政府都被暴力推翻，背後都有美國的影子。所以美國布一個「深局」是可以布很久的，可以有二、三十年！ 這就是戰略，一定要在俄羅斯家門口塑造一個兄弟一般的敵人，讓俄羅斯打也不是、疼也不是，還搞生化實驗室。搞到最後變成民族主義之爭，「可以了解意識形態真是害人。」

郭正亮分析，烏克蘭在20年前剛獨立的時候，支持加入北約的不到20％，到最後超過70％。這就是塑造出來的，危機感越來越大，認為俄羅斯早晚要打烏克蘭，所以有這種氛圍。但當時烏克蘭走錯一步棋，就是放棄核武，相信美的國承諾，最後一路被帶過來。

「不覺得台灣也是這樣？」郭正亮突然提到，美國在1970年代就開始想要扶植本土政權，也是一步一步把台灣帶到產生獨立自主意識，有國族認同，所以這二、三十年的過程，要問一開始不是這樣，但怎會走到今天？

他最後直言，要怎樣在大國之間找到安身立命的定位，要有智慧。