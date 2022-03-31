67歲好萊塢巨星「老布」布魯斯威利（Bruce Willis）因《終極警探》奠定他在影壇中的「動作天王」地位，但台灣時間31日凌晨他的家人突然發佈老布將退休的聲明，原因是因為他罹患了「失語症」，將息影專心治療。

女兒魯瑪在IG發文表示：「致所有布魯斯的支持者們，做為他的家庭成員，我們想分享我們心愛的布魯斯正面臨一些健康問題，他最近被診斷出失語症，正在影響他的認知能力，因此，經過深思熟慮、布魯斯決定離開對他來說意義重大的職業生涯」。

接著表示「對我們家人來說，這是個重大的挑戰，我們真的很感謝你們持續給予他愛、同情與支持，作為他的家人，我們真的很感動，希望他的粉絲能為他祈禱，我們知道他對你們來說有多重要，就像布魯斯常說的『活下去』，我們希望可以一起做到這一點。」盼外界能一起為他加油。

●什麼是失語症（aphasia）？

失語症是由於大腦的損傷；如中風、頭部外傷、腦瘤、腦退化性疾病等都有可能造成失語症。病患失去部分原有的語言能力，包括聽覺理解能力受損、口語表達、閱讀理解及書寫等方面。根據維基百科，失語症目前美國境內大約一百萬人中，就有一位失語症的患者。