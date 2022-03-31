辛苦養大的兒子罵自己乞丐！1名網友說自己的母親向他索討每個月孝親費5千元，他說母親平時仍有上班、月薪8萬，而自己剛出社會月薪有7萬，就馬上被要錢，痛罵母親「是吃人夠夠嗎」，還說「根本乞丐」；其他網友則一面倒留言「養你到大拿五千很多嗎」、「不爽搬出去啊，房租都不止5000」。

該網友在PTT上發文表示，他的母親日前向她討孝親費，要求1個月5千元，但母親每個月薪水達8萬，他自己底薪加業績也有7萬多，他認為自己才剛出社會不到1個月，母親救急者討錢，痛批「是吃人夠夠嗎？還是覺得可以從我身上拿好處，有賺錢的人還來討錢」。

網友說母親向他討每月孝親費5千元，他說對方月薪達8萬，而自己剛出社會月薪有7萬，就馬上被要錢，甚至痛罵母親「是吃人夠夠嗎」，還說「根本乞丐」。（翻攝自PTT）

該網友還說若他不願意給孝親費，母親就會一直道德勒索，他為此痛罵「根本乞丐」，發文詢問網友家人討孝親費是什麼心態？其他網友留言說「這種情況，不是你媽缺錢，而是你是兒子，他要養成你責任心」、「老一輩覺得『養兒防老』啊」、「最好你從小到大，從出生到現在，沒有用過爸媽的錢」、「住家裡給錢很合理吧？不然也可以說你有賺錢還住免錢根本乞丐？」

其他網友說「不爽搬出去啊，房租都不止5000不知道是誰嘴臉難看」、「乞丐這二個字很重耶！你認真」、「5000應該只是一個心意，不然可能薪水一半」、「真是可悲啊，養你到大，拿個五千很多？說人家乞丐」、「笑死，你一毛錢都沒跟你媽拿過再來嘴人家乞丐」。