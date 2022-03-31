遭到美歐等西方國家持續抵制的大陸華為公司日前發佈年度報告稱，2021年營收下降28.6％，獲利卻反向成長75.9％，去年9月返國後首度亮相的華為財務長孟晚舟表示，華為也許已經「穿過這次劫難的黑暗區」。深深受到西方國家抵制之苦與5G發展障礙重重的華為何以能在短時間內扭轉逆境？它反應在報表上是業務與財務操作，其背後則隱隱然透露著深不可測的政治力量。

孟晚舟經歷美中政治角力與法律官司後，在去年9月終於在美中的秘密司法交易上獲准返回中國，她返國後在華為2021年年度業績發表會上首次露面，延續她抗美英雄的勝利姿態，宣佈華為去年一年來克服國際逆境，營收雖年減28.6％至6368億元（人民幣，下同），但獲利年增率達75.9％至1137億元。全年營業利潤率19.1%，比2020年的營業利潤率8.1%實現了翻倍。

去年9月返國後首度亮相的華為財務長孟晚舟表示，華為也許已經「穿過這次劫難的黑暗區」。 （圖／中新社）

孟晚舟指出，華為在營收規模大幅下滑的情況下，淨利大幅提升，其中一部分原因是業務處置的收益。她在報告中沒有提到業務處置（出售）收益的詳情，但華為的年報中列明瞭一項「處置子公司業務」淨收益574.31億元，另外還有政府補助25.71億元。這兩項收入佔華為2021淨利潤的比例為52.8%。

華為近6年來獲利表現。（圖／蘇崇愷、蔡欣怡）

據大陸財經界指出，華為處置子公司收入主要是指2020年11月出售的榮耀手機，出售的原因是「產業關鍵技術難以獲得、消費者業務受到巨大壓力」，「為了讓榮耀和供應商能夠得以延續，決定出售該項業務」。為了避免因榮耀結束營業危及供應商的生存，榮耀手機由深圳市智信新資訊技術公司接手。

華為受到美國抵制晶片，將虧損連連的榮耀手機於2020年11月出售給深圳國資委所屬的國營企業。（圖／中新社）

深圳智信新是在榮耀出售前2個月才剛成立，是由深圳市智慧城市科技發展集團和30多家榮耀的代理商及經銷商共同投資。公司股權由深圳智慧城市科技持股98.6%、深圳國資協同發展私募基金合夥企業持股1.4%。

財經界人士分析，領頭接手榮耀手機的深圳智慧城市科技屬於深圳國資委，深圳國資委的全名是「深圳市人民政府國有資產監督管理委員會」，亦即這家公司是全資的國營企業，等於是國營企業管理部門聯合一些以「國資協同發展私募基金合夥企業」為名的經銷商與供應商，接盤虧損連連的榮耀手機。經銷商供應商股權佔比為1.4%，其餘都是由深圳國資委包辦，實質上是用國家的錢為瀕臨破產的榮耀手機買單。

華為財務長孟晚舟遭美加兩國起訴，官司拖延1年多之後獲釋返國，接受大陸官方與民間英雄式的接機。（圖／中新社）

做為民營企業的華能把虧損連連的公司丟給政府接盤，的確是羨煞了許多大陸的民營企業，而同樣的操作，2021年又在華為X86伺服器部門重演一遍。去年華為因無法取得英特爾晶片，決定將X86伺服器部門出售，原先傳出要由蘇州國資委承接，最後是由河南國資委下屬的公司接盤。

華為將賠錢的榮耀手機出售，營業規模縮小了，但少了賠錢貨，整體獲利提升，也是合理的業務操作。讓許多大陸企業與民眾納悶的是，華為有什麼本領竟然可以把賠錢的公司一個接一個丟給政府？真是羡煞了許多遇上經營困境而嗷嗷待哺的民營企業。

孟晚舟返國後半年才在華為2021年年度業績發表會上首次露面，延續她抗美英雄的勝利姿態，宣佈華為去年一年來克服國際逆境，獲利大幅成長。（圖／中新社）

華為賣掉了賠錢的低階手機與買不到晶片的伺服器部門，其業務主力5G通訊設備仍主要依靠政府與大陸通信運營商的支持。大陸財經界認為，大規模上馬的5G不僅沒有實現網路品質的提升，反而出現了下降。甚至有些運營商為推銷5G方案，對現有4G用戶進行強制降速，或是裁撤4G基站，這些做法也已經招致廣泛的批評。顯見現有的華為5G與其他國家的5G網路面臨同樣的問題：用戶升級體驗不足。此外，5G網路的能力和產業鏈發展也遲遲未達到預期，虛擬實境、全息投影、車聯網的業務都沒有明確進展，網路應用層面擴展極其有限。未來5G的前景若再蒙上陰影，許多人都關心華為還會不會把5G業務再找國資委來接盤。