美國男星威爾史密斯在奧斯卡典禮上，呼了非裔諧星克里斯洛克一巴掌，引起極大爭議，雖然他已經道歉，但美國影藝學院仍承諾將對他採取「適當行動」，據報導影藝學院理事會今天將開會商討此事。

法新社報導，威爾史密斯（Will Smith）在奧斯卡典禮上掌摑克里斯洛克（Chris Rock），使得好萊塢今年最重要的夜晚蒙塵，全球數以百萬人看到了這一幕，美國影藝學院（AMPAS）正面臨必須採取行動的壓力。

威爾史密斯已在Instagram發文向克里斯洛克道歉，但美國影藝學院仍面臨必須譴責他的壓力。美國影藝學院已在致給會員的信中指出，學院領導層對此事件感到「沮喪和憤怒」。

這封信提及：「週日轉播的第94屆奧斯卡，原本意在為我們社群中的許多人士慶祝，他們在過去一年中做出不可思議的作品。」

信中還指稱：「我們明確譴責史密斯先生在週日晚間所做行為」、「正如我們的章程規定，學院理事會如今將做出決定，對史密斯先生採取適當行動。」（譯者：陳正健）1110331