俄羅斯與烏克蘭的和談未有突破跡象，加上美國聯邦準備理事會（Fed）可能為遏制通膨而激烈升息，進而阻礙經濟成長，美國股市3大指數今天收跌，國際油價回彈。

道瓊工業指數下跌65.38點或0.19%，以35228.81點作收。

標準普爾指數下挫29.15點或0.63%，收在4602.45點。

科技股那斯達克指數挫跌177.37點或1.21%，收14442.27點。

費城半導體指數下滑116.96點或3.23%，收3508.62點。（譯者：陳正健）1110331