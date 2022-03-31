俄烏和談無突破跡象 美股收跌油價回彈 06:002022/03/31 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 俄羅斯與烏克蘭的和談未有突破跡象，加上美國聯邦準備理事會（Fed）可能為遏制通膨而激烈升息，進而阻礙經濟成長，美國股市3大指數今天收跌，國際油價回彈。 道瓊工業指數下跌65.38點或0.19%，以35228.81點作收。 標準普爾指數下挫29.15點或0.63%，收在4602.45點。 科技股那斯達克指數挫跌177.37點或1.21%，收14442.27點。 費城半導體指數下滑116.96點或3.23%，收3508.62點。（譯者：陳正健）1110331 俄烏和談有進展 歐美股市大漲 對俄國和談承諾存疑 歐美股市跌、油價漲 #點或 #和談 #跡象 #收跌 #回彈 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 俄烏和談傳中毒事件 疑似俄國強硬派搞破壞 19:322022/03/29 財經 中俄外長會談 王毅：支持俄烏雙方克服困難繼續和談 19:242022/03/30 兩岸 俄烏和談有望 台股早盤反彈逾百點 10:232022/03/30 財經 俄烏談判帶來希望 美股上揚 道瓊上漲94點 05:512022/03/29 財經 俄烏談判進展帶來希望 美股大漲 道瓊上漲338點 06:012022/03/30 財經 《盤後解析》明這現象助Q2行情 擁抱6族群 15:482022/03/30 財經 俄烏和談大突破歐美股漲 04:102022/03/30 財經要聞 《韓股》科技帶頭 韓股走揚 11:482022/03/29 財經 《日股》午盤賣壓趨緩 日經勉守2萬8 16:182022/03/30 財經 《國際金融》俄烏和談有斬獲 歐股開香檳歡慶 09:582022/03/30 財經 《期貨》俄烏和談有進展 4月台指期開漲逾百點 08:582022/03/30 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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