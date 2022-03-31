氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄指出，最新歐洲模式模擬顯示，今天上午各地仍晴暖；中午起東北季風逐漸增強，北部、東半部轉有局部短暫雨，氣溫逐漸下降、轉濕冷，「乍暖還寒」應注意；中南部多雲時晴，氣溫略降；明天仍受東北季風影響，北部、東半部有局部短暫雨，北台濕冷；中南部多雲時晴，白天舒適、早晚微冷。明晚、週六平地最低溫下探13度。

吳德榮表示，最新模式模擬「清明」假期天氣，週六（2日）水氣移入，中部以北有陣雨，並逐漸擴及全台，下週（3）日持續全台有雨，期間中部以北有較大雨勢；北濕冷，中南部濕涼微冷，平地最低溫約在13度左右；應注意防雨及保暖。下週一、二(4、5日)高氣壓影響，西半部為晴朗穩定的天氣；白天北舒適、南微熱，夜間因「輻射冷卻」，清晨氣溫偏低，日夜溫差大；東半部地區偶有局部降雨的機率。

吳德榮提及，最新模式模擬顯示，下週三至週五(6至8日)持續晴朗穩定的天氣，氣溫逐日回升，白天舒適微熱、早晚涼。春季天氣多變，期末模擬常有調整，應隨時注意最新的資料。