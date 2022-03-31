俄烏戰爭已滿一個月，美國歐洲司令部司令沃特斯周二稱，美方情蒐可能有落差，以致華府在俄軍攻打烏克蘭前，高估了俄羅斯的戰力，低估了烏方的防禦能力。前戰地記者梁東屏表示，他不太認為是高估俄軍、低估烏克蘭的軍隊，而是因為美國在背後幫忙烏克蘭，以致俄羅斯有些武器在烏克蘭打不出成績。

梁東屏30日在《關鍵時刻》節目中表示，俄羅斯作為一個世界大國，卻在烏克蘭打不出成績，坦白說他不太相信，但是若從戰場的現況來講，俄羅斯確實是失敗了， 這是毫無疑問的。至於失敗的原因，他不太認為是高估俄羅斯的軍隊、低估烏克蘭的軍隊，俄羅斯軍隊還是有一定的戰力，假設今天烏克蘭的軍隊和俄軍面對面衝突 ，烏克蘭必敗，如今卻不是如此。

梁東屏接著指出，俄羅斯大軍進烏克蘭的時候，烏克蘭這些刺針飛彈及標槍飛彈， 之所以打得出成績，是因為烏克蘭有「另外的資源」。而俄羅斯有些武器打不出成績，比如精準的巡弋飛彈，俄羅斯再爛也不可能有這麼高比例的故障或是失誤，顯然是有一些我們「不知道的東西」在運作，那究竟是誰在幫忙？當然是美國。

梁東屏點出，美國總統拜登一直強調「我們不派兵」，拜登確實沒有派兵，但是特斯拉創辦人馬斯克在這段期間提供了Starlink星鏈計畫， 還有美國、北約這些電子偵察機， 一直在那邊飛來飛去，這跟烏克蘭能打出成績，有絕對的關係；如果烏克蘭沒有這些資源，光靠刺針飛彈、標槍飛彈 ，是做不到的。