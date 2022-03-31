靜宜大學「教師英語戰鬥充電營」，透過國際教育議題、文化交流等課程與活動，協助教師精進英語教學專業知能，攜手朝向2030「雙語政策」邁進。（靜宜大學提供）

因應台灣2030雙語政策的英語及雙語教育，靜宜英文系規劃完整的英語教學課程，培育學生具備專業力；並搭配專業課程，為儲備優秀的教學人才而努力。（靜宜大學提供）

藉由「教師英語戰鬥充電營」強化教師端的英語專業，也提升學生端的英語聽、說、讀、寫等能力，進而實現2030雙語政策。（靜宜大學提供）

「教師英語戰鬥充電營」規劃活用的課程及文化體驗等系列活動，期望提升雙語的教學能力、展現課堂新風貌。（靜宜大學提供）

靜宜大學與台中美國資料中心合辦「教師英語戰鬥充電營」，透過國際教育議題、文化交流等課程與活動，協助教師精進英語教學專業知能；英文系主任吳蕚洲強調，藉由「教師英語戰鬥充電營」強化教師端的英語專業，也提升學生端的英語聽、說、讀、寫等能力，進而實現2030雙語政策！

吳蕚洲指出，因應台灣2030雙語政策的英語及雙語教育，該系不僅規畫完整的英語教學課程，培育學生具備專業力；並搭配專業課程，為儲備優秀的教學人才而努力。協助現職英語教師瞭解雙語教學與授課方向，是靜宜英文系責無旁貸的責任！

吳蕚洲表示，今年的「教師英語戰鬥充電營」規畫活用的課程及文化體驗等系列活動，期望提升雙語的教學能力、展現課堂新風貌；也可提升學生的學習意願，引導勇敢說英文，並實際運用於日常生活中！

台中美國資料中心指出，很榮幸能為促進台灣的雙語教育政策提供台美知識經驗交流平台，讓雙語教育更上一層樓。藉由「教師英語戰鬥充電營」強化教師端的英語專業，也提升學生端的英語聽、說、讀、寫等能力，進而實現2030雙語政策！

此次由獲得美國國務院傅爾布萊特卓越教學獎助計畫Fulbright Distinguished Awards in Teaching Program (DAI) for International Teachers的阮玲老師分享美國研習經驗。3位美國國務院傅爾布萊特英語協同教學助理Lily Gao、Jackson Sweeney、Elise Cai交流美國文化；並透過小組互動，讓與會者認識不同層面的美國生活及英語教學策略。

彰化藝術高中教師、靜宜英文系校友楊豐銘說，「教師英語戰鬥充電營」的課程多元且充實，尤其提供英語教師實用的授課情境與方法。在美國文化講座課程中，透過3位教學助理的分享，能體驗美國文化、教育體制及台美差異，也瞭解「合作學習」教學實際應用的重要，教學相長締造雙贏。